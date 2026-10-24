Por: El Espectador

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El Espectador publicó una entrevista con el conocido influenciador cultural apodado como el 'man de los libros', quien compartió su experiencia y perspectivas sobre el gusto por la lectura en el país, así como la evolución de su proyecto digital. De acuerdo con la entrevista realizada para el pódcast de periodismo narrativo ‘Usted no sabe quién soy yo’, el personaje relató cómo surgió su interés por los libros, detallando los retos que enfrentó para promover la lectura en un escenario digital dominado por tendencias efímeras.

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Durante la conversación, según El Espectador, el entrevistado explicó que su acercamiento a la literatura se dio de manera espontánea y no como resultado de una tradición familiar, puesto que en su entorno el hábito lector era poco usual. Esta circunstancia le permitió valorar aún más la importancia de crear comunidades en línea comprometidas con los libros. El ‘man de los libros’ mencionó que, en un principio, encontró cierto escepticismo entre su audiencia, dado que muchos usuarios asociaban las redes sociales únicamente con contenido superficial. No obstante, remarcó cómo, gracias a la constancia y al trabajo honesto, logró establecer una conexión auténtica con las personas interesadas en descubrir obras y autores recomendados desde su propia experiencia.

La entrevista también indagó sobre los cambios recientes en el consumo cultural, y el invitado señaló que el auge de los formatos digitales ha facilitado que los jóvenes accedan a la literatura, aunque al mismo tiempo esto presenta nuevos desafíos para captar y retener su atención. El Espectador resaltó que, a criterio del entrevistado, educar desde la pasión por los libros ayuda a derribar prejuicios frente a la lectura, que en ocasiones es vista como una actividad elitista o distante.

Finalmente, el ‘man de los libros’ compartió que gran parte de su éxito se debe a escuchar activamente a su comunidad, responder inquietudes sobre lecturas sugeridas y demostrar que cualquier persona puede acercarse al universo literario sin temor a ser juzgada. El Espectador concluyó que la principal enseñanza de esta entrevista radica en el valor de humanizar los contenidos culturales, adaptándolos a las realidades y necesidades de una audiencia diversa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo surgió el proyecto del 'man de los libros' entrevistado por El Espectador?

El proyecto del 'man de los libros' nació de un interés espontáneo por la literatura, sin antecedentes familiares que fomentaran la lectura. Según la entrevista de El Espectador, su iniciativa se fortaleció mediante el uso constante de plataformas digitales para crear una comunidad orientada hacia descubrir nuevas obras y derribar estigmas sobre el acto de leer.

¿Qué retos enfrenta el ‘man de los libros’ al promover la lectura en redes sociales?

De acuerdo con lo relatado en el pódcast de periodismo narrativo de El Espectador, el ‘man de los libros’ se encontró con resistencia inicial, ya que el público suele asociar las redes con contenidos poco profundos. Sin embargo, su trabajo constante y la interacción directa con los miembros de su comunidad le permitieron demostrar que las redes sociales pueden ser espacios efectivos para fomentar el hábito de la lectura y cambiar percepciones negativas sobre esta actividad.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.