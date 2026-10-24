Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Carlos Suárez, reconocido por ser estratega de la campaña de Abelardo de la Espriella y actual presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, profundizó sobre los elementos que contribuyeron al avance del candidato. Una de sus declaraciones más llamativas fue: "No hemos ganado nada". Con esta frase, Suárez buscó resaltar que, pese al apoyo obtenido, no existe aún un logro definitivo, ya que el verdadero reto inicia después del proceso electoral.

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En su análisis, Suárez subrayó que el crecimiento en respaldo hacia De la Espriella no fue resultado exclusivo de la creatividad publicitaria. Según sus palabras, "el tigre no nació en una oficina de creativos, surgió del pueblo". Esta afirmación quiso recalcar que el apoyo fue producto de la identificación genuina de la ciudadanía con el candidato y no simplemente de una campaña diseñada desde un escritorio.

Uno de los aspectos fundamentales para Suárez fue el poder de las emociones y los sentimientos durante la contienda política. Desde su perspectiva, resultó crucial que el mensaje de la campaña conectara con la gente a un nivel personal, permitiendo que muchos ciudadanos vieran en De la Espriella una figura con la que podían relacionarse y sentirse representados. De acuerdo con las declaraciones recogidas, esa conexión fue esencial para movilizar el respaldo popular.

Además, Suárez hizo énfasis en la importancia de las redes sociales, especialmente en el uso de videos cortos y la colaboración con creadores de contenido. Estas herramientas digitales permitieron llegar a públicos variados y ampliar la presencia de De la Espriella en el entorno digital. Los teléfonos celulares y los nuevos formatos digitales jugaron un papel destacado en la manera en que el mensaje político fue transmitido y recibido en diferentes sectores de la sociedad.

Finalmente, la advertencia de Suárez —que el momento electoral no significa una meta alcanzada— ofrece una reflexión sobre los desafíos que enfrenta cualquier movimiento político después de conseguir respaldo en las urnas. Sus declaraciones, recogidas directamente de la fuente, permiten comprender desde dentro cómo se fusionaron la estrategia, la emoción y la tecnología en la campaña de Abelardo de la Espriella.

¿De qué manera influyeron las redes sociales y el contenido digital en la campaña de Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con Carlos Suárez, las redes sociales, los videos cortos y la colaboración con creadores de contenido resultaron cruciales para expandir la presencia y el mensaje de De la Espriella entre distintos públicos. Los nuevos formatos digitales y el uso del celular permitieron que la comunicación política se adaptara a los hábitos actuales de consumo de información, favoreciendo el alcance y la identificación de los electores con el candidato.

¿Por qué Carlos Suárez consideró importante la conexión emocional con los votantes en la campaña?

Según Suárez, las emociones y sentimientos jugaron un papel fundamental porque posibilitaron que el mensaje político trascendiera lo racional y lograra una conexión auténtica con las personas. Esto permitió que muchos ciudadanos se sintieran reflejados en la figura de Abelardo de la Espriella, lo que fortaleció el respaldo y movilización social durante la campaña.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.