El presidente Abelardo de la Espriella ya cuenta con un despacho presidencial en el Batallón Paraíso de Barranquilla, donde desarrollará parte de sus actividades oficiales cuando se encuentre en la capital del Atlántico.

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Caracol Radio publicó las imágenes de los espacios, que fueron adecuados con oficinas, salas de reuniones y mobiliario para facilitar las labores del mandatario y sus funcionarios.

Según la información conocida por ese medio, las adecuaciones y parte del mobiliario representaron una inversión superior a $700 millones, asumida por el propio presidente, con participación de empresas privadas.

El lugar también estará acompañado por obras de reconocidos artistas colombianos como Alejandro Obregón, Fernando Botero y Enrique Grau.

Algunas piezas fueron facilitadas por el Museo de Arte Moderno de Barranquilla y colecciones privadas, incluidas obras pertenecientes a De la Espriella.

El despacho contará con salas de juntas destinadas a reuniones ministeriales y encuentros de trabajo durante las visitas del Gobierno a Barranquilla. El presidente ya recorrió las instalaciones y se espera que en los próximos días se realicen las primeras actividades oficiales desde esta sede.

Además, la Estación Montoya, ubicada en el edificio de La Aduana, fue adecuada para albergar oficinas de funcionarios de algunos ministerios, aunque todavía no se han definido las dependencias que funcionarán allí.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.