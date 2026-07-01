Aunque inicialmente hubo rumores de que el jurista Hernando Herrera sería el nuevo ministro de Justicia, el cargo finalmente será ocupado por el penalista Iván Cancino.

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El cambio se habría definido en las últimas horas y Cancino será el elegido para liderar esa cartera en el Gobierno entrante. Como un hecho que llamó la atención, el abogado eliminó su cuenta de X poco después de conocerse su nombramiento.

El abogado Iván Cancino es egresado de la Universidad Externado de Colombia y cuenta con especializaciones en Ciencias Penales y Criminológicas, así como en Derecho y Nuevas Tecnologías. Además, es magíster en Ciencias Penales y Criminológicas, tiene un diplomado en Gestión Estatal y ha ejercido como docente de posgrado en universidades de Colombia y del exterior.

Con más de dos décadas de trayectoria en el ámbito penal, se ha desempeñado como decano de instituciones de educación superior y como fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá. También ha sido analista en programas de televisión, columnista sobre temas jurídicos e integrante del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal y la Fundación Internacional de Ciencias Penales.

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De concretarse su llegada al Ministerio de Justicia, Cancino asumiría una agenda marcada por varios desafíos, entre ellos la implementación de la cadena perpetua sin modificar la Constitución, el impulso al proyecto de megacárceles, la reestructuración del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y el fortalecimiento del marco jurídico para la Fuerza Pública.

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