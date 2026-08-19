Por: EL PILON SA

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El paso del tiempo no ha sido un obstáculo para un grupo de jugadores que, pese a superar los 50 años de edad, siguen en el campo y demuestran que la pasión por el softbol no conoce límites. Esta realidad quedó en evidencia durante el IV Torneo de Softbol Plus 50 Masculino ‘Guatapury’ Valledupar 2026, evento que reunió a seis equipos de diversas regiones de Colombia, entre ellas Valledupar, San Andrés Islas, María La Baja, Barranquilla y Sucre, según información confirmada por el comité organizador del campeonato.

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Durante la competencia, los deportistas no solo disputaron la victoria, sino que también pudieron reencontrarse y mantener vivos lazos forjados a lo largo de décadas compartidas alrededor del diamante. Más allá de lo meramente deportivo, este torneo permitió que los participantes reafirmaran la importancia del deporte en sus vidas, tanto en el plano físico como en el social. Prueba de ello fue la notable alegría y camaradería que se vivió durante todo el certamen, en el que la categoría Plus 50 permitió destacar el vigor, la preparación y la experiencia de quienes no renuncian a mantenerse activos.

Agua Marina, de San Andrés Islas, terminó como campeón de este torneo; Familia Palacio, de María La Baja, ocupó la segunda posición; mientras que el anfitrión, Valledupar, alcanzó el tercer lugar, consolidando su podio en una competencia de gran calidad y experiencia. No obstante, como enfatizó el comité organizador, el valor principal de la cita estuvo en la integración y la continuidad de la práctica deportiva entre adultos mayores.

Otro aspecto relevante radicó en el impacto positivo que el torneo tuvo en la economía local. La llegada de equipos, familiares y delegados de otras regiones activó hoteles, restaurantes, transporte y servicios en Valledupar, lo cual fue destacado por el Comité Organizador como un ejemplo de cómo el deporte trasciende la competición y contribuye al desarrollo económico y turístico de la ciudad.

La organización del campeonato, encabezada por Gustavo ‘El Blacky’ Martínez, reconoció que existen aspectos por mejorar, pero reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo el evento en ediciones futuras. Martínez expresó que el deseo es consolidar este torneo como un espacio de encuentro y permanencia para los jugadores de la categoría Plus 50, lo cual refleja la importancia de mantener propuestas deportivas inclusivas para todas las edades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes participaron en el IV Torneo de Softbol Plus 50 Guatapury Valledupar 2026?

En el IV Torneo de Softbol Plus 50 Guatapury Valledupar 2026 participaron seis equipos representativos de varias regiones de Colombia, incluyendo Valledupar, San Andrés Islas, María La Baja, Barranquilla y Sucre. Agua Marina de San Andrés Islas se coronó campeón, Familia Palacio de María La Baja fue subcampeón y Valledupar ocupó el tercer lugar.

¿Qué significa la categoría Plus 50 en el softbol colombiano?

La categoría Plus 50 en el softbol colombiano está dirigida a jugadores mayores de 50 años. Es una división que permite a deportistas con más de cinco décadas de vida mantenerse activos en la competencia, destacar su experiencia y continuar disfrutando de la camaradería y los beneficios del deporte.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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