Por: El Espectador

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La compañía Lili Pink está en el centro de una investigación por presunto lavado de activos y contrabando dentro de la empresa textil. Según la defensa de la empresa, representada por los abogados Andrés Eduardo Jiménez Camargo, Juan David Bazzani Montoya y Laura Kamila Toro Peña, entre mayo y septiembre de 2023 la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) decomisó cerca de tres millones de prendas, valoradas en 54.000 millones de pesos, que posteriormente habrían sido comercializadas sin autorización en tiendas ajenas a la compañía. Ante estos hechos, en 2023 Lili Pink interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y demandó los actos administrativos del decomiso ante el Consejo de Estado, según comunicado público de la defensa.

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La empresa afirma que en enero de 2026 volvió a detectar la comercialización ilegal de la mercancía en establecimientos no autorizados, situación que los llevó a presentar dos nuevas denuncias penales. Sin embargo, los abogados de Lili Pink denuncian que la Fiscalía no ha presentado avances respecto a las denuncias realizadas tanto en 2023 como en 2026. Además, tras analizar más de 1.500 archivos proporcionados por la Fiscalía, la defensa insiste en que no existen pruebas de contrabando. De acuerdo con los abogados, las carencias en la investigación han sido evidenciadas por tres jueces de control de garantías, quienes han declarado ilegales varios actos de investigación recientes.

La denuncia más reciente, radicada el 6 de enero de 2026 por Lorena Bernal Castro, representante legal de Fast Moda S.A.S.—la razón social de Lili Pink—, sostiene que la Dian ordenó la aprehensión preventiva de más de cinco mil referencias de productos nuevos, aun cuando la compañía entregó la documentación que acreditaba la legalidad de los bienes. Por ello, la empresa interpuso acciones de nulidad y restablecimiento del derecho que siguen en trámite. Bernal reporta que, en octubre de 2025, detectaron productos de la marca distribuidos, sin autorización, en ciudades como Pasto, Fundación, Bogotá y Barranquilla. Al respecto, la Dian declaró que la mercancía decomisada se dispuso bajo modalidad de donación a entidades estatales, conforme a la información publicada el 11 de diciembre de 2025.

Frente a la respuesta de la Dian, Fast Moda S.A.S. denunció posibles delitos como favorecimiento al contrabando, usurpación de derechos de propiedad industrial, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Además, la Fiscalía realizó el 27 de abril operativos de extinción de dominio en más de 400 locales y capturó a varias personas, incluyendo al abogado Walter Martínez Martínez, imputado por lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando. De acuerdo con la Fiscalía, la presunta estructura logró operaciones sospechosas por 730.000 millones de pesos y contrabando por más de 75.000 millones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Dian decomisó mercancía de Lili Pink y qué alegó la empresa?

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) decomisó cerca de tres millones de prendas de Lili Pink, valoradas en 54.000 millones de pesos, argumentando presuntas irregularidades de contrabando y lavado de activos dentro de la compañía. Sin embargo, la defensa de la empresa afirmó que presentó toda la documentación que demostraba la legalidad de los bienes y demandó los actos del decomiso ante el Consejo de Estado, insistiendo en que no existía prueba de contrabando.

¿Qué denuncias penales presentó Lili Pink tras la comercialización ilegal de su mercancía decomisada?

Tras detectar que la mercancía decomisada estaba siendo vendida en tiendas no autorizadas en ciudades como Pasto, Fundación, Bogotá y Barranquilla, Lili Pink, bajo la razón social Fast Moda S.A.S., presentó denuncias penales por favorecimiento y facilitación del contrabando, usurpación de derechos de propiedad industrial, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, además de denuncias subsidiarias por prevaricato.

“Voy a aceptar”: Petro explicó qué hará con el salario mínimo por decisión del Consejo de Estado

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro dijo en alocución cuáles van a ser los siguientes pasos para definir el nuevo salario mínimo en Colombia y hasta lanzó una propuesta de que sea más de 2 millones de pesos.