Carolina Restrepo, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se pronunció sobre las recientes decisiones judiciales relacionadas con las operaciones militares en zonas donde exista información sobre la presencia de menores reclutados por organizaciones criminales.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Traumático atraco en Bogotá: ladrón robó a pasajeros de un taxi y alcanzó a disparar arma)

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Restrepo señaló que la situación requiere abordar de manera simultánea la protección de los niños, niñas y adolescentes y la persecución de los grupos armados que los reclutan.

“La niñez reclutada es víctima. Punto”, afirmó la funcionaria al comienzo de su pronunciamiento, en el que explicó que, como directora del ICBF, tiene el deber de proteger a los menores utilizando las herramientas que tiene el Estado.

Lee También

Sin embargo, Restrepo sostuvo que esa protección también debe tener en cuenta las circunstancias que llevaron a los menores a terminar en campamentos de organizaciones criminales.

“Un menor no aparece por casualidad en un campamento de una organización criminal”, manifestó. En ese sentido, mencionó factores como las amenazas, el engaño, la presión, las familias rotas, el abandono escolar y la intimidación de comunidades.

Acá, el mensaje de la funcionaria:

El escudo perfecto

Por Carolina Restrepo Cañavera Hay trampas que el Estado no puede permitirse, mucho menos cuando se construyen sobre la vida de la niñez. Las decisiones judiciales de los últimos días, que restringen operaciones militares cuando exista información sobre la… — Carolina Restrepo Cañavera (@carorestrepocan) September 5, 2026

Para la directora del ICBF, detrás de la presencia de un menor en una estructura criminal existe previamente una acción de quien decidió reclutarlo. Por esa razón, consideró que sería problemático que la presencia de niños, niñas o adolescentes terminara representando una ventaja para las organizaciones que los tienen en sus filas.

Restrepo planteó ese escenario de la siguiente manera: “Si la presencia de menores reclutados termina convirtiendo un campamento en un lugar que el Estado no puede tocar, la conclusión es brutalmente sencilla, reclutar a la niñez funciona”.

La funcionaria agregó que esa situación podría incentivar el reclutamiento para aumentar las filas de las organizaciones criminales, intimidar territorios, prolongar la confrontación y, eventualmente, dificultar las acciones de la Fuerza Pública.

En su mensaje, Restrepo insistió en que proteger a los menores y perseguir a quienes delinquen no son obligaciones incompatibles. “Presentarlos como si hubiera que escoger entre uno y otro es exactamente la trampa en la que no podemos caer”, escribió.

La directora del ICBF también hizo referencia a las obligaciones de la Fuerza Pública. Según señaló, las operaciones deben desarrollarse bajo la Constitución, la ley y el Derecho Internacional Humanitario, además de extremar las precauciones para proteger la vida de los menores reclutados.

No obstante, sostuvo que esa obligación “no puede convertirse en una patente de inmunidad para las organizaciones que los reclutan”.

Restrepo también llevó la discusión hacia la prevención del reclutamiento. En su opinión, el debate no debería comenzar únicamente cuando ocurre un bombardeo o una operación militar, sino mucho antes, cuando existe el riesgo de que un menor sea incorporado a una estructura criminal.

“La discusión, además, no puede comenzar cuando se habla de un bombardeo. Para entonces ya llegamos tarde”, afirmó.

Por ello, planteó preguntas relacionadas con el origen del reclutamiento: cómo llegó el menor hasta el campamento, quién lo reclutó, qué personas conocían que estaba en riesgo, qué alertas existían, dónde falló el Estado y por qué la organización criminal logró llegar primero.

Sobre el papel del ICBF, Restrepo indicó que la entidad debe anticiparse a estas situaciones, identificar territorios en riesgo, actuar frente a las alertas, comprender las redes de reclutamiento y buscar recuperar a los menores antes de que queden atrapados en el conflicto armado.

La directora cerró su pronunciamiento con una frase que resumió su posición frente al debate: “La niñez debe ser protegida del criminal, nunca convertida en la protección del criminal”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.