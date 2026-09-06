Por: EL PILON SA

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El expresidente Gustavo Petro (2022-2026) desató una fuerte controversia con sus declaraciones sobre el reciente operativo de comandos especiales de la Policía Nacional desarrollado en Riohacha, La Guajira, el cual culminó con la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias ‘Bendito Menor’, uno de los cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también llamadas 'Los Pachencas'. Según información publicada en la red social X, Petro cuestionó la actuación de la Fuerza Pública al plantear si de verdad se buscaba la captura de los integrantes de la estructura criminal o si la prioridad era eliminarlos. "¿Por qué si hay cuatro personas en una casa y está rodeada completamente por la Policía Nacional, por qué tienen que morir las cuatro personas encerradas en la casa?", preguntó. Además, puso en duda si la operación tenía como objetivo principal la captura y fue enfático al interrogar: "¿Existe en nuestra Constitución la pena de muerte?".

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Sus palabras generaron numerosas críticas por parte de internautas, quienes lo acusaron de haber permitido durante su gobierno la actividad delictiva de personajes como ‘Bendito Menor’. Varios usuarios recordaron que, bajo el mandato de Petro, Naín Pérez fue reconocido en 2025 como representante de las ACSN en espacios de conversación con el Estado, lo que contempló la suspensión temporal de órdenes de captura para quienes estaban designados para negociar. No obstante, este reconocimiento no habría implicado un cese de la actividad criminal en la Alta Guajira por parte de Pérez Toncel, quien continuó con prácticas ilegales pese a su participación en los diálogos.

Este panorama cambió tras la posesión de Abelardo De La Espriella como presidente el 7 de agosto de 2026. Apenas tres semanas después, el nuevo gobierno puso fin al Espacio de Conversación Sociojurídico con las ACSN y revocó el reconocimiento a nueve de sus miembros, incluido ‘Bendito Menor’, bajo el argumento de que no se evidenciaban avances reales ni voluntad de sometimiento a la justicia por parte del grupo. De La Espriella insistió en los objetivos inmediatos de su Gobierno en materia de lucha contra las bandas criminales y señaló desde antes de su posesión que alias ‘Bendito Menor’ era uno de sus blancos prioritarios.

El 3 de septiembre, comandos especiales Lobos y unidades de las Fuerzas Especiales de la Policía realizaron una operación en el barrio Los Olivos de Riohacha, que culminó en un enfrentamiento durante el cual murieron Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, su pareja Rosa Angélica Tarazona (‘la Bebesita’) y otros dos miembros de Los Pachencas. Este hecho fue considerado por el gobierno actual como un importante golpe contra el crimen organizado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el papel de Naín Andrés Pérez Toncel alias ‘Bendito Menor’ en el proceso de diálogo con el Estado?

De acuerdo con la información, alias ‘Bendito Menor’ fue designado representante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en espacios de diálogo con el Estado durante el gobierno de Gustavo Petro. El proceso contempló el levantamiento temporal de órdenes de captura para los designados, pero esto no detuvo su actuar criminal, lo que generó cuestionamientos sobre la efectividad y consecuencias de este tipo de reconocimientos.

¿Por qué el operativo contra alias ‘Bendito Menor’ ha generado tanta controversia en redes sociales?

El operativo fue polémico porque el expresidente Petro cuestionó sus métodos y preguntó si la prioridad era capturar o eliminar a los delincuentes, avivando un debate sobre el uso de la fuerza por parte de la Policía. Internautas también criticaron la gestión de Petro, recordando su papel en el reconocimiento a líderes criminales y la falta de resultados en materia de seguridad durante su gobierno.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.