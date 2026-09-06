Por: EL PILON SA

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El reciente operativo de la Policía Nacional en Riohacha (La Guajira), que derivó en la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, uno de los principales líderes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como ‘Los Pachencas’, ha generado un debate público, impulsado principalmente por las declaraciones del expresidente Gustavo Petro. Según lo reportado, el operativo fue ejecutado por comandos especiales de la unidad Lobos y Fuerzas Especiales de la Policía, quienes llegaron hasta el barrio Los Olivos la noche del 3 de septiembre y ubicaron a Pérez Toncel, su pareja Rosa Angélica Tarazona (alias 'la Bebecita') y otros dos integrantes de la estructura criminal. El enfrentamiento resultó en la muerte de los cuatro ocupantes de la vivienda.

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Las reacciones no se hicieron esperar. El expresidente Petro, quien gobernó entre 2022 y 2026, manifestó en la red X su preocupación sobre la legalidad y prioridad de las acciones policiales, preguntando: "¿Por qué si hay cuatro personas en una casa y está rodeada completamente por la Policía Nacional, por qué tienen que morir las cuatro personas encerradas en la casa?", seguido de un cuestionamiento sobre si la prioridad era capturarlos o matarlos. Petro también trajo a colación el debate sobre la pena de muerte, resaltando que la Constitución de Colombia no la reconoce. Estas preguntas fueron dirigidas públicamente a la Policía Nacional.

Las palabras de Petro provocaron una ola de críticas en las redes sociales, donde varios usuarios señalaron su papel durante el proceso de diálogo que mantuvo con miembros de las ACSN en 2025. En ese momento, 'Bendito Menor' fue reconocido como representante de esta estructura en espacios de conversación con el Estado, lo que implicó el levantamiento temporal de órdenes de captura para los designados, mientras avanzaban las negociaciones. Sin embargo, las gestiones no impidieron que continuara su actuar delictivo en la región.

Todo cambió con la posesión de Abelardo De La Espriella como presidente el 7 de agosto de 2026. Veintitrés días después, su Gobierno revocó los reconocimientos otorgados a nueve miembros de las ACSN, incluido 'Bendito Menor', y puso fin al Espacio de Conversación Sociojurídico, argumentando falta de resultados y ausencia de voluntad real de sometimiento a la justicia. De hecho, antes de asumir el cargo, De La Espriella ya había advertido que alias ‘Bendito Menor’ sería uno de sus principales objetivos en el combate contra organizaciones delictivas.

El operativo de Riohacha se ha convertido así en un ejemplo de la nueva estrategia del Gobierno frente a grupos armados, dejando abierto el debate sobre los límites entre el uso de la fuerza y las garantías constitucionales.

¿Por qué Gustavo Petro cuestionó el operativo en el que murió alias ‘Bendito Menor’?

Gustavo Petro, expresidente de Colombia, cuestionó el operativo policial argumentando dudas sobre el uso de la fuerza letal, preguntando por qué las cuatro personas encerradas en la casa no fueron capturadas vivas si el lugar estaba completamente rodeado por la Policía. Señaló, además, que en la Constitución colombiana no existe la pena de muerte, poniendo en entredicho si la prioridad de la Fuerza Pública era realmente capturar o, por el contrario, matar a los integrantes de la estructura criminal.

¿Cómo fueron reconocidos ‘Bendito Menor’ y otros miembros de las ACSN durante el gobierno Petro?

Durante el gobierno Petro, ‘Bendito Menor’ y otros miembros de las ACSN fueron identificados como representantes de esta estructura en un espacio de diálogo con el Estado, lo cual implicó el levantamiento temporal de sus órdenes de captura mientras avanzaban las negociaciones. Esta medida buscaba facilitar el proceso de conversación, aunque no logró detener el accionar criminal de los beneficiados, lo que bautizó a posteriori una de las principales críticas tras el desenlace fatal del operativo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.