Por: El Espectador

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha intensificado su comunicación en redes sociales para explicar los aspectos esenciales del mapa de amenaza asociado al volcán Puracé, actualmente bajo estado de alerta naranja desde hace un mes. Según Cristian Santacoloma, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, en ese periodo se han contabilizado más de 110 emisiones de ceniza, lo que ha puesto a la población y a las autoridades en estado de vigilancia. El SGC detalla que el mapa de amenaza es una herramienta clave para la gestión del riesgo volcánico y está dividido en tres zonas: alta, media y baja. Los límites de cada área se señalan mediante líneas discontinuas, ya que, tal como indica la entidad, los fenómenos volcánicos presentan comportamientos irregulares y variables.

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La zona de amenaza alta, de acuerdo con el SGC, corresponde a las áreas más próximas al cráter, y abarca sectores de los municipios de Popayán y Puracé. En particular, en Puracé, se incluyen las veredas Campamento, Pululó, Alto Anamío, Chapio, Tabio, Hispala, Cristal, Chiligló, Patugó y Cobaló. También son zonas de riesgo las cuencas de los ríos Cocuy, San Francisco, Vinagre, Anambío y la quebrada Agua Blanca. Estas localidades serían las más afectadas en caso de una erupción, enfrentando caída de piroclastos, es decir, mezclas de ceniza y lapilli, que pueden superar los 10 centímetros de acumulación, junto con corrientes de densidad piroclástica, combinaciones de gases calientes, cenizas y rocas capaces de descender a gran velocidad, según expone el SGC.

Estas áreas también podrían registrar lodo, flujos de lava, expulsión de fragmentos a gran velocidad, así como sismos y ondas de choque, fenómenos que pueden presentarse de manera simultánea durante una erupción. En la zona de amenaza media, según el SGC, comunidades cercanas podrían experimentar caída de ceniza en acumulaciones más bajas (de 10 milímetros a 1 centímetro), impacto de proyectiles balísticos (fragmentos de roca de entre 6 y 20 centímetros), ondas de choque producidas por explosiones volcánicas y temblores. Entre las veredas situadas en esta zona se encuentran Hispala y Hato Viejo (Puracé), Alto Pesares (Popayán) y otras en el municipio de Timbío.

De acuerdo con el informe más reciente del SGC, hasta la fecha no se han registrado anomalías térmicas en el cráter, sin embargo, se mantienen las emisiones de dióxido de azufre (SO2) y se ha detectado un incremento sostenido en la presencia de dióxido de carbono (CO2) en el suelo. Por estas razones, se mantiene la alerta naranja y se prevé que continúe en los próximos días.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los peligros de la zona de amenaza alta del volcán Puracé según el SGC?

La zona de amenaza alta incluye áreas cercanas al cráter, en municipios como Popayán y Puracé. Según el Servicio Geológico Colombiano, los riesgos principales son la caída de abundantes piroclastos, corrientes de densidad piroclástica, flujos de lava y lodo, fragmentos expulsados a gran velocidad, sismos y ondas de choque, todos los cuales podrían afectar gravemente a las comunidades y cuencas aledañas en caso de una erupción.

¿Por qué se mantiene la alerta naranja en el volcán Puracé y qué significa?

El SGC mantiene la alerta naranja debido al incremento sostenido de la actividad, evidenciado en más de 110 emisiones de ceniza, liberación continua de dióxido de azufre (SO2) y concentración creciente de dióxido de carbono (CO2) en el suelo. Esta situación, aunque no presenta anomalías térmicas en el cráter, indica potencial riesgo de erupción, por lo que persiste la necesidad de vigilancia y medidas preventivas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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