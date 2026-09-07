Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) ha abierto una convocatoria para participar en dos procesos de formación artística gratuitos en el Crea Molinos, ubicado en la carrera Quinta A Bis número 48N-48 sur. Estas iniciativas buscan acercar a la comunidad a las expresiones artísticas, sin requerir experiencia previa y promoviendo la inclusión de personas de todas las edades. De acuerdo con la información oficial del portal bogota.gov.co, los talleres disponibles se llevarán a cabo los miércoles y viernes, en horario de 3 a 5 de la tarde.

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El primer taller, denominado "La Molienda", está dirigido a personas mayores y tiene como propósito crear un espacio donde el canto, el baile, el juego y la actuación sean herramientas para el encuentro y la recuperación de historias personales, anécdotas y experiencias de sus participantes. El enfoque de este proceso es convertir el escenario en un lugar para compartir vivencias, permitiendo que quienes acuden puedan realizar aquellas actividades artísticas que en algún otro momento de sus vidas no pudieron explorar.

El segundo proceso está orientado a niñas y niños de entre 8 y 12 años, con el objetivo de despertar su interés por los lenguajes audiovisuales. Durante las sesiones, las y los asistentes tendrán la oportunidad de aprender sobre el manejo de cámaras y diversas herramientas de creación audiovisual. El taller abarca el desarrollo de personajes e historias propias, con la posibilidad de experimentar géneros que van desde la ficción y la comedia, hasta el terror, la ciencia ficción y la animación.

Ambos programas hacen parte del programa Crea del Idartes, cuya misión es fomentar la formación artística desde los seis años, sin límite de edad. Actualmente, Crea cuenta con 19 centros en 13 localidades de Bogotá, promoviendo la interacción entre generaciones y el acceso equitativo a la educación y las prácticas culturales. Según la información compartida por el Idartes, las inscripciones son completamente gratuitas y los cupos aún están disponibles para quienes deseen sumarse.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse en los talleres artísticos gratuitos del Crea Molinos de Idartes?

Para inscribirse en los talleres gratuitos ofrecidos por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) en el Crea Molinos, es necesario acercarse personalmente a la sede, ubicada en la carrera Quinta A Bis número 48N-48 sur. No se requiere experiencia previa y los talleres están abiertos para mayores, niñas y niños, según la convocatoria oficial.

¿Qué actividades ofrecen los talleres para niños, niñas y personas mayores en el Crea Molinos?

Los talleres en el Crea Molinos incluyen un proceso de teatro llamado "La Molienda" para personas mayores, que abarca canto, baile, juego y actuación. En el caso de los niños y niñas entre 8 y 12 años, el énfasis está en la creación audiovisual, la experimentación con géneros narrativos y el aprendizaje de herramientas técnicas para contar historias propias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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