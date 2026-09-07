Por: Portal Bogotá

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Artefactum, un programa del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), ha consolidado su papel como impulsor de la creación artística y la innovación social en Bogotá. Este 2026, Artefactum invita a quienes deseen acercarse al arte y a la cultura a participar en la primera presentación de su agenda anual: Botchiqa Kye Kye Huitaqa, una experiencia inmersiva que busca conectar los sentidos con el universo muisca. Este evento, que marca el inicio de la circulación de los proyectos artísticos del año, tendrá lugar el martes 8 de septiembre en el Planetario de Bogotá con dos funciones gratuitas, a las 6:00 p. m. y 8:00 p. m., hasta completar el aforo.

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Según la información divulgada en la página oficial de Idartes, Botchiqa Kye Kye Huitaqa suma cerca de 45 minutos, durante los cuales los asistentes recorrerán simbólicamente el tránsito del día a la noche bajo el domo del Planetario gracias a una proyección 360°. La puesta en escena integra performance, pictogramas, aromas, paisajes sonoros y otros recursos artísticos, para acercar al público a la cosmovisión muisca, un aspecto fundamental en la memoria y el presente de la capital.

La obra surge del laboratorio “Puyky Kihitcha: Arte, Memoria y Presente Muisca”, donde integrantes de la comunidad muisca exploran sus relatos, símbolos e historia, profundizando sobre la identidad y los legados familiares. Así, este proceso participativo ha permitido gestar una experiencia artística que pone en primer plano la historia de Bacatá y una memoria ancestral en ocasiones desconocida para la ciudadanía actual.

El programa Artefactum realiza sus laboratorios en distintas localidades, destacando la presencia viva de comunidades muiscas en Bosa y Suba, que dan cuenta de una herencia vigente en la sabana de Bogotá desde antes de la llegada española. En el acompañamiento artístico participan creadores como Jacques Toulemonde, Lucas Ospina, Jimmy Rangel, Néstor Cifuentes, Yovanny Martínez y Johan Velandia, quienes han apoyado procesos escénicos de reconocimiento a la diversidad cultural y el diálogo entre tradiciones y contemporaneidad, como sucedió con ‘Cartas a la nevera’, presentada en el Festival Internacional de Artes Vivas de Bogotá (FIAV) 2026.

Con Botchiqa Kye Kye Huitaqa, inicia la agenda de Artefactum para el segundo semestre de 2026, período en el que se prevé la circulación de creaciones en diferentes escenarios de la ciudad, abarcando propuestas de artes audiovisuales, plásticas, visuales, arte dramático, danza, literatura, música e innovación social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es Botchiqa Kye Kye Huitaqa y cuál es su relación con la memoria muisca?

Botchiqa Kye Kye Huitaqa es una experiencia artística inmersiva presentada en el Planetario de Bogotá y desarrollada dentro del laboratorio “Puyky Kihitcha: Arte, Memoria y Presente Muisca”. Su objetivo central es acercar al público a la cosmovisión y las memorias ancestrales muiscas por medio de múltiples lenguajes artísticos como performance, aromas y proyecciones. Con ello, reivindica la identidad y los relatos de los habitantes originarios de Bacatá y su legado en la cultura bogotana, de acuerdo con información de Idartes.

¿Cuándo y dónde se presenta Botchiqa Kye Kye Huitaqa en Bogotá en 2026?

De acuerdo con la programación oficial de Idartes, Botchiqa Kye Kye Huitaqa se presentará el martes 8 de septiembre de 2026 en el Planetario de Bogotá, con funciones a las 6:00 p. m. y 8:00 p. m. La entrada será gratuita hasta completar aforo y se recomienda llegar con anticipación para asegurar el ingreso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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