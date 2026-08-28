Por: CENET

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El Banco Agrario de Colombia acaba de presentar una estrategia enfocada en fortalecer las tiendas de barrio, aprovechando la celebración del Día del Tendero. Estas pequeñas empresas son vistas como un cimiento fundamental para la economía urbana y el desarrollo social, pues su actividad sostiene la vida en comunidades de todo el país. Según el Banco, la intención es transformar la manera en que estos comercios manejan sus finanzas, al ofrecerles alternativas de crédito formal y fomentar la adopción de herramientas digitales, lo cual les permitiría alejarse del crédito informal, conocido popularmente como “gota a gota”.

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La iniciativa del Banco Agrario incluye el despliegue de asesores especializados en microfinanzas urbanas. Estos profesionales no solo ofrecen acceso a crédito, sino que ayudan a los propietarios de tiendas a estructurar soluciones específicas para problemas reales, como renovar inventarios, gestionar el flujo de caja o ejecutar mejoras en sus locales. Según la entidad, lo esencial no es solo entregar un préstamo, sino asegurarse de que los clientes entiendan el uso adecuado de los productos financieros, cultivando así hábitos de ahorro, manejo responsable del crédito y administración consciente del presupuesto.

La digitalización es otro pilar clave de la estrategia. El Banco Agrario impulsa herramientas como billeteras electrónicas (BICO), cuentas digitales y sistemas de pago interoperables e inmediatos como Bre-B. De acuerdo con la entidad, estas soluciones disminuyen los riesgos asociados al manejo de dinero en efectivo y permiten construir una trazabilidad financiera, lo que facilita el acceso a productos más avanzados en el futuro.

Un aspecto relevante dentro de este esfuerzo es el respaldo a las mujeres tenderas, quienes tienen una presencia significativa en la administración de estas tiendas. Para ellas, el Banco Agrario plantea líneas de crédito con condiciones diferenciadas y crea alianzas, citando el programa A Pulso de Bancóldex, que impulsa su crecimiento profesional y económico.

Mirando hacia el futuro, el Banco prevé ampliar su gama de productos para incluir microseguros de bajo costo que protejan estos negocios frente a riesgos como incendios, robos o desastres naturales. Con ello, aspira a garantizar la sostenibilidad de las tiendas de barrio y seguir aportando a la economía local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los beneficios de los créditos formales frente al “gota a gota” para los tenderos?

El crédito formal manejado por entidades como el Banco Agrario de Colombia ofrece a los tenderos tasas de interés reguladas, transparencia en los procesos y asesoría financiera especializada, mientras que el “gota a gota” implica altos costos y riesgos para el patrimonio y la seguridad, según información de la entidad.

¿Cómo ayudan las billeteras electrónicas BICO y Bre-B a los tenderos de barrio?

Las billeteras electrónicas BICO y las soluciones de pago inmediato como Bre-B facilitan a los tenderos manejar su dinero de forma más segura y eficiente, reduciendo el uso de efectivo y permitiendo registrar sus transacciones, lo que mejora su acceso a futuros productos financieros formales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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