Este miércoles 19 de agosto, Margarita Ortega confirmó su salida de Canal 1 y anunció que ya no hace parte de la firma Canal 1 Noticias ni continuará al frente del noticiero. La presentadora dio a conocer la decisión a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, en el que explicó que quedó completamente desvinculada de la compañía.

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“Paso por aquí para contarles en primicia que a partir de hoy estoy absolutamente desvinculada del Canal 1. No tengo nada que ver con la firma Canal 1 Noticias, no presento el noticiero, y muy pronto les estaré contando mis nuevos proyectos”, dijo Ortega en la publicación.

Con este mensaje, la periodista puso fin a su etapa en uno de los espacios informativos de la televisión colombiana y dejó abierta la puerta a los proyectos que emprenderá próximamente.

¿Por qué habría salido Margarita Ortega del Canal 1?

La salida de la presentadora se conoce en medio de varios movimientos dentro del sistema informativo de Canal 1. Según el programa ‘La Corona TV’, conducido por el periodista Ariel Osorio, Ortega no sería la única figura que dejó recientemente la estructura de noticias del canal.

El programa señaló también la salida de Johan Avellaneda, quien estaba al frente de la dirección de noticias. De acuerdo con esa versión, su responsabilidad habría quedado en manos de Alfonso Ospina.

Según el espacio de entretenimiento, después de ese cambio en la dirección se produjo la salida de Margarita Ortega, quien ya no continuará en la conducción de las emisiones diarias del noticiero.

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Es importante señalar que esta explicación sobre las circunstancias que rodearon la salida corresponde a la versión divulgada por el programa presentado por Ariel Osorio y no a una declaración de Margarita Ortega en el mensaje con el que confirmó su desvinculación.

En su publicación, ‘La Corona TV’ también relacionó los cambios en el equipo informativo con una situación operativa y económica que estaría atravesando la compañía, pues estarían adelantando una reestructuración interna que incluye ajustes de personal en diferentes áreas.

Otro de los puntos mencionados por el espacio tiene que ver con las instalaciones desde las que actualmente opera el canal. Según esa versión, existirían negociaciones para trasladar los estudios operativos ubicados en instalaciones de CM&, en medio de obligaciones pendientes que, de acuerdo con el reporte, superarían los 600 millones de pesos.

El mismo programa indicó que el canal estaría adelantando una transición hacia una nueva sede con el objetivo de garantizar la continuidad de sus transmisiones.

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