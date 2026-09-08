Por: El Espectador

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La preocupación por el futuro de la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia se intensificó este martes 8 de septiembre, luego de que cuatro reconocidas asociaciones científicas y universitarias del país expresaron públicamente su inquietud frente al proyecto de presupuesto para 2027 presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella. Según denunciaron en un comunicado, el Ministerio de Ciencia enfrentaría una reducción presupuestal significativa que pondría en riesgo no solo proyectos futuros, sino el desarrollo mismo del país.

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De acuerdo con el documento firmado por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ACCEFYN), la Academia Colombiana de Ciencias Económicas (ACCE), la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (Avanciencia), el presupuesto total del Ministerio de Ciencia tendría un recorte del 9,8 %, mientras que la inversión específica en ciencia, tecnología e innovación se reduciría en 10,89 %. Esta disminución, afirman, ocurre en medio de múltiples desafíos globales y nacionales que exigen una respuesta científica robusta.

Las organizaciones reconocen los problemas fiscales que atraviesa el país. Sin embargo, subrayan la importancia estratégica que una inversión sostenida en investigación y desarrollo tiene para cualquier nación. Según el comunicado, la capacidad de Colombia de responder a los retos sociales, económicos y tecnológicos está directamente relacionada con la fortaleza y estabilidad de las inversiones en ciencia y tecnología. Estudios académicos recientes, citados por las asociaciones, sostienen que superar las limitaciones estructurales del país requiere una política firme y continua en el respaldo al sector científico.

Las asociaciones alertan sobre las consecuencias de esta reducción presupuestal, como la generación de incertidumbre entre investigadores, universidades, centros de investigación y empresas que apuestan por la innovación. No solo se disminuiría la formación de talento altamente calificado y la producción de conocimiento, sino que también se limitaría la competitividad de Colombia en el contexto de una economía global cada vez más basada en la innovación.

El llamado que hacen desde ACCEFYN, ACCE, ASCUN y Avanciencia es claro: instan al gobierno nacional a reconsiderar las alternativas posibles para proteger y fortalecer la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Recuerdan que el fortalecimiento de la productividad, el desarrollo sostenible y la soberanía tecnológica depende de no debilitar estas capacidades, pues una baja financiación podría afectar el bienestar y el crecimiento económico del país a largo plazo. El debate sobre el presupuesto, que sigue estancado en las comisiones económicas, debe resolverse antes del 15 de septiembre, momento crucial para el futuro científico de Colombia.

¿Qué podría causar la reducción del presupuesto para el Ministerio de Ciencia en Colombia?

Según la declaración de ACCEFYN, ACCE, ASCUN y Avanciencia, una disminución del presupuesto afectaría negativamente la formación de talento científico, la generación de conocimiento y reduciría la competitividad de Colombia. Además, advierten que podría generar incertidumbre entre investigadores y restringir la capacidad innovadora del país, limitando su desarrollo económico y social.

¿Por qué es estratégica la inversión en ciencia, tecnología e innovación para Colombia?

Las asociaciones científicas y universitarias consideran que la inversión en ciencia, tecnología e innovación es fundamental para el desarrollo económico y social del país. Según sus argumentos, esta inversión fortalece la productividad, la soberanía tecnológica y el desarrollo sostenible, elementos clave para enfrentar los desafíos estructurales y avanzar hacia una economía más competitiva e innovadora.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.