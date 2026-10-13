Apple anunció una nueva línea de productos para el hogar inteligente, con una pantalla que permite controlar dispositivos y acceder a servicios de entretenimiento, una versión renovada de su parlante HomePod mini y una nueva generación de Apple TV 4K. La compañía también presentó una colección de accesorios desarrollados en colaboración con LG Electronics y Schneider Electric.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: El iPhone ahora también sirve como datáfono en Colombia; negocios, los más beneficiados)

Los anuncios se hicieron este martes 13 de octubre y tienen como eje la integración de la inteligencia artificial, a través de Siri AI, con distintas funciones de la vivienda. La propuesta busca que los usuarios puedan administrar equipos compatibles, consultar información, hacer videollamadas y acceder a contenidos desde un mismo ecosistema.

Uno de los lanzamientos más destacados es Apple HomeView, un dispositivo con pantalla de 7 pulgadas que funciona como centro de control del hogar. De acuerdo con Apple, su diseño permite ubicarlo sobre una mesa o instalarlo en una pared, por lo que puede utilizarse en espacios como la cocina, la sala o la entrada de la casa.

Lee También

Apple HomeView: una pantalla para controlar la casa

HomeView combina funciones que normalmente se encuentran repartidas entre diferentes dispositivos. Desde su pantalla, los usuarios pueden reproducir música, hacer llamadas por FaceTime, consultar recordatorios y calendarios, acceder a contenido personal y gestionar accesorios inteligentes compatibles.

El equipo incorpora Siri AI, una versión renovada del asistente de Apple que, según la compañía, ofrece conversaciones más naturales y respuestas más completas. Cuando se vincula con un iPhone o iPad compatible con Apple Intelligence, también puede aprovechar información personal, como datos del calendario y mensajes, para ofrecer respuestas más ajustadas al contexto del usuario.

Otra de sus características es el reconocimiento facial. HomeView puede identificar hasta seis personas y adaptar la pantalla de inicio a cada una, con sus aplicaciones y widgets. La idea es que varios integrantes de una familia puedan compartir el dispositivo sin que todos tengan que utilizar la misma configuración.

El equipo también permite consultar imágenes de cámaras compatibles y recibir alertas relacionadas con determinados eventos del hogar. Apple indicó que las conversaciones y la información personal cuentan con medidas de privacidad y seguridad.

HomeView tiene un precio anunciado de 299 dólares en Estados Unidos, cerca de 951.000 pesos colombianos. Los pedidos anticipados comenzaron el 13 de octubre y la disponibilidad está prevista para el 13 de noviembre en mercados seleccionados.

HomePod mini 2 y Apple TV 4K también se renuevan

Apple también presentó una nueva generación del HomePod mini, su parlante inteligente de tamaño compacto. El dispositivo está diseñado para reproducir música, responder solicitudes mediante Siri y funcionar como parte del sistema de hogar inteligente de la marca.

Su integración con HomeView y Apple TV 4K permite reunir distintas funciones de entretenimiento y control doméstico. Esto significa que los usuarios pueden combinar los equipos compatibles para escuchar música, gestionar accesorios y acceder a diferentes servicios sin depender de dispositivos independientes para cada tarea.

Por su parte, el nuevo Apple TV 4K está pensado para llevar películas, series, aplicaciones y otros contenidos a la pantalla del televisor. La actualización amplía su integración con Siri AI y con los dispositivos del ecosistema Apple.

📺 Así es el nuevo Apple TV 4K: chip A19 y 299 $. – 128 GB, Wi-Fi 7 y Gigabit Ethernet

– Siri AI manos libres

– En tiendas el 13 de noviembre Con un Apple TV 4K anterior, la beta de tvOS 27.2 ya trae Siri AI. Pasádselo a quien estuviera a punto de cambiar el suyo. pic.twitter.com/pZZX9XGQ5Z — TuAppleMundo (@TuAppleMundo) October 13, 2026

De esta manera, la compañía busca que el televisor también tenga un papel dentro del hogar conectado, además de servir para reproducir contenidos audiovisuales.

Los dos productos forman parte de la estrategia de Apple para conectar sus equipos y facilitar el manejo de distintas funciones desde un mismo entorno. La disponibilidad y los precios pueden variar según el mercado.

Apple Home Collection: cámaras, termostatos y cerraduras inteligentes

La compañía también anunció Apple Home Collection, una nueva gama de accesorios desarrollados en colaboración con LG Electronics y Schneider Electric. La colección incluye cámaras inteligentes, termostatos, sensores de temperatura, un timbre con video y una cerradura inteligente.

Los productos están diseñados para configurarse desde el iPhone y administrarse mediante la aplicación Casa, sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales de cada fabricante para realizar la configuración indicada por Apple.

Las cámaras de LG permiten vigilar espacios interiores y exteriores. Según la información oficial, pueden grabar con una resolución de hasta 2,5K y reconocer personas, rostros familiares, mascotas, vehículos y paquetes. Los usuarios con un plan compatible de iCloud+ pueden consultar el historial de grabaciones durante un periodo de hasta 10 días.

Apple Home Collection smart home gadgets (by LG and Schneider). pic.twitter.com/SaXuYEsxWy — Neil Cybart (@neilcybart) October 13, 2026

El timbre con video incorpora dos cámaras para mostrar diferentes vistas de la entrada, mientras que la cámara para interiores puede ajustar automáticamente su orientación. La colección también incluye soluciones para controlar la temperatura de la vivienda y una cerradura inteligente para gestionar el acceso.

La propuesta es que estos accesorios puedan controlarse desde dispositivos compatibles, entre ellos HomeView, HomePod, HomePod mini y Apple TV 4K. Así, una persona podría revisar una cámara, comprobar la temperatura o gestionar el acceso a su casa desde el ecosistema de Apple.

¿Cuándo llegarán los productos y qué se sabe de Colombia?

Apple anunció precios y fechas de disponibilidad para determinados mercados. HomeView se ofrecerá desde 299 dólares en Estados Unidos, mientras que algunos accesorios de la colección tendrán precios diferentes según su función y fabricante.

Sin embargo, el anuncio no confirma una fecha de lanzamiento ni precios en pesos colombianos para todos estos productos. Por eso, quienes estén interesados en comprarlos en Colombia deberán esperar información específica sobre su disponibilidad en el país.

Con estos lanzamientos, Apple amplía su apuesta por el hogar inteligente y busca que sus dispositivos no solo sirvan para comunicarse o consumir entretenimiento, sino también para administrar funciones cotidianas de la vivienda mediante inteligencia artificial y accesorios conectados.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.