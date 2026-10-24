Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior fue confirmada por el presidente Abelardo De La Espriella el miércoles 21 de octubre. Si bien el mandatario no entregó en público las razones formales de la decisión, varios reportes periodísticos han destacado que su gestión estuvo marcada por episodios que afectaron la relación política del Gobierno con el Congreso, así como el manejo de la agenda legislativa. Según detallan estos reportes, la pérdida de respaldos clave, nombramientos controvertidos y errores administrativos al interior del proceso legislativo influyeron de manera decisiva.

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Uno de los primeros hechos que afectó la posición de Lara fue la elección de Honorio Henríquez, del partido Centro Democrático, como presidente del Senado el 20 de julio. En esa oportunidad, el Gobierno apoyaba a Alfredo Deluque, del Partido de la U, pero la falta de votos suficientes demostró dificultades para consolidar mayorías y generar consensos entre las bancadas. Esa derrota puso en duda la capacidad de Lara para afianzar el apoyo político indispensable para el Ejecutivo en el Congreso, de acuerdo con los reportes.

Además, se presentaron obstáculos en la construcción de consensos en otras designaciones de altos cargos en el Congreso, como la elección del contralor general. Las divisiones entre las distintas fuerzas políticas y la libertad para respaldar diferentes candidatos hicieron aún más compleja la tarea de unificar posiciones en el Legislativo, aunque no hay confirmación oficial de que este episodio haya sido determinante.

A lo largo de su gestión también fue señalado el nombramiento del capitán Germán Andrés Miranda como director nacional de Bomberos, figura cuya llegada estuvo envuelta en controversias por presuntas irregularidades. El presidente finalmente ordenó su retiro, lo que despertó críticas adicionales hacia las decisiones del Ministerio. El contrato de Altus Baquero como asesor jurídico fue otro motivo de tensión, pues aunque el trámite se alcanzó a adelantar, el presidente solicitó su reversión por cuestionamientos previos durante su paso por el Consejo Nacional Electoral.

El episodio más reciente y posiblemente más relevante fue la falla en el trámite legislativo del Presupuesto General de la Nación para 2027. Plenarias de Senado y Cámara aprobaron textos diferentes, lo que obligó al Gobierno a expedir el presupuesto por decreto, generando nuevas discusiones internas. Aunque Lara defendió su papel en el manejo de estos procesos, poco después se anunció su retiro.

Tras su salida, el presidente designó a Alejandro Ordóñez Maldonado, exprocurador general y embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), como nuevo ministro del Interior, mientras que provisionalmente el cargo queda en manos del ministro de Justicia, Iván Cancino. La Casa de Nariño aún no ha dado una explicación oficial de los motivos del relevo, limitándose a señalar que los factores expuestos provienen de reportes periodísticos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los motivos para la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior?

La salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior estuvo relacionada con varios episodios señalados en reportes periodísticos, entre ellos derrotas políticas en el Congreso, nombramientos controvertidos y problemas durante el trámite del Presupuesto General. Sin embargo, hasta el momento no existe una explicación oficial por parte de la presidencia sobre los motivos precisos de este cambio.

¿Quién asumirá el Ministerio del Interior tras la salida de Rodrigo Lara?

Luego de la renuncia de Rodrigo Lara, el presidente Abelardo De La Espriella anunció que Alejandro Ordóñez Maldonado, quien se desempeñaba como embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), será el nuevo ministro del Interior. Mientras se formaliza su llegada, las funciones estarán temporalmente a cargo del ministro de Justicia, Iván Cancino.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.