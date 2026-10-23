Las piezas alrededor del magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay continúan encajándose a través de revelaciones judiciales que apuntan a una red de articulación criminal entre disidencias de las Farc y estructuras narcotraficantes. A las declaraciones entregadas previamente por María Claudia Tarazona, viuda del dirigente político, sobre el interrogatorio al recién extraditado jefe de los ‘Comandos de la Frontera’, Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, se sumó ahora el testimonio clave de una fuente reservada de la Fiscalía que salpica de manera directa a un abogado defensor.

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De acuerdo con la información revelada por El Tiempo, el ente acusador tiene en su poder documentos que detallan la realización de al menos cuatro reuniones clandestinas orientadas a coordinar y financiar el crimen. El primero de estos encuentros se habría llevado a cabo en un campamento controlado por el jefe de la autodenominada ‘Segunda Marquetalia’, Iván Márquez, ubicado en territorio venezolano, con la participación de cabecillas como Géner García Molina, alias ‘John 40’; José Manuel Sierra, alias ‘Zarco Aldinever’; y Enrique Marulanda, hijo de Manuel Marulanda Vélez, ‘Tirofijo’.

Adicionalmente, el informe de la fuente reservada detalla que se habrían efectuado otros tres encuentros en un campamento de ‘John 40’ situado en el municipio de Carurú, en el departamento del Vaupés. Según la declaración incorporada en la investigación, la noche en que ocurrió el asesinato de Miguel Uribe Turbay, los integrantes de esta estructura criminal festejaron el hecho con disparos al aire mientras se embriagaban, jactándose de que supuestamente ganarían la campaña presidencial.

El eje central de estas gestiones logísticas y de enlace habría estado encabezado por un profesional del derecho señalado como el representante legal de Kendry Téllez, alias ‘Yako’, quien figura en los carteles de los más buscados por su presunta participación en el magnicidio. La Fiscalía indaga si dicho abogado sostuvo visitas estratégicas con alias ‘Araña’ en prisión antes de su extradición a los Estados Unidos, con el fin de articular los intereses criminales de las disidencias armadas, según indicó el periódico.

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Ante estos graves señalamientos, la Unidad Investigativa de El Tiempo se comunicó directamente con Álvaro Benítez Rondón, abogado de ‘Yako’, para conocer su versión frente a los cuestionamientos sobre supuestas visitas carcelarias. El jurista, quien aclaró que hace parte del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa de la JEP, rechazó de manera categórica las acusaciones:

“Yo soy su abogado de oficio, hago parte del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa de la JEP. Con mi cliente no me encuentro hace mucho tiempo, nos habremos visto dos o tres veces, de resto hemos hablado alguna vez por Whatsapp o por teléfono, pero no sé en dónde está”, aseveró el litigante.

Asimismo, Benítez Rondón calificó los señalamientos como falsos, argumentando que su labor ante la Jurisdicción Especial para la Paz impide cualquier tipo de acercamiento con grupos armados ilegales activos:

“Esos señalamientos son falsos. Es obvio que al defender firmantes del acuerdo de paz, mal haría en tener contacto con disidencias de las Farc, eso generaría un conflicto de interés, sería antiético. Partiendo de ese principio, pues obviamente no tengo ningún contacto con ellos”, puntualizó.

Aunque el abogado fue enfático al negar cualquier contacto con alias ‘Araña’ en un centro carcelario, al ser interrogado sobre si recordaba haber realizado alguna gestión en prisiones durante el año 2025, respondió de manera dubitativa que no lo recordaba, aunque lo descartaba. Actualmente, la JEP mantiene abiertos requerimientos para establecer el paradero de alias ‘Yako’, quien había recibido el beneficio de libertad condicional a finales de 2018 pero hoy afronta una orden de captura vigente por su presunta autoría en el magnicidio que conmocionó al país.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.