Dos meses antes del atentado que sufrió Miguel Uribe Turbay en Bogotá, una congresista del Centro Democrático recibió mensajes de una persona que alertaba sobre un posible ataque contra dirigentes de ese sector político. Las conversaciones, conocidas por Noticias RCN, ahora hacen parte de las verificaciones de la Fiscalía.

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(Vea también: Viuda de Miguel Uribe Turbay afirma que el asesinato fue financiado desde Venezuela y la orden salió del Congreso)

Los primeros mensajes llegaron el 16 de abril de 2025, desde un número desconocido. En ellos, el remitente le pidió a la senadora extremar las medidas de seguridad y mantenerse protegida con su esquema de escoltas.

Cinco días después, el 21 de abril, la misma persona volvió a contactar a la congresista. Según la publicación de Noticias RCN, le solicitó una llamada y, al no conseguirla, le pidió que respondiera por escrito para transmitirle información que consideraba urgente.

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En uno de esos mensajes, el informante mencionó a Luis Alberto Albán Urbano, conocido como alias ‘Marcos Calarcá’, y aseguró que estaría organizándose un grupo de ocho hombres para ejecutar un atentado. También sostuvo que la instrucción criminal habría salido del Senado, una afirmación que debe ser verificada por las autoridades.

¿Qué decían los chats sobre el plan para atentar contra Miguel Uribe?

Uno de los mensajes divulgados por Noticias RCN contenía una advertencia directa sobre el supuesto plan criminal. El remitente justificó su insistencia al asegurar que la información provenía de alguien cercano a la organización señalada.

“Me lo dijo una fuente muy fiel y muy cercana a ellos, yo le creo 100 por ciento”, escribió la persona, según la transcripción publicada por el medio.

En otra parte de la conversación, el informante afirmó que la orden habría salido del Senado y explicó por qué decidió contactar a la congresista: “No puedo permitir que les llegue a pasar algo sin antes avisarle, por eso le digo para que extreme sus medidas de seguridad”.

La advertencia no se limitaba a Miguel Uribe Turbay. En los mensajes también se mencionaba a otros dirigentes políticos, entre ellos Álvaro Uribe Vélez y la propia congresista. En un oficio posterior, la senadora puso en conocimiento de la Fiscalía otra información sobre un presunto atentado contra el expresidente y contra ella, que el informante relacionaba con el Clan del Golfo.

“Él me dice que la orden salió del Senado (…) Yo a ustedes los quiero mucho a usted a la doctora Paola y al doctor Miguel Uribe, no puedo permitir que les llegue a pasar algo sin antes avisarle, por eso le digo para que extreme sus medidas de seguridad”, se lee en la conversación, según el citado medio.

¿Qué pasó con los mensajes el día del atentado?

El 7 de junio de 2025, día en que Miguel Uribe Turbay fue atacado a tiros durante una actividad política en Bogotá, la fuente volvió a escribirle a la senadora. En ese mensaje cuestionó dónde se encontraba el esquema de seguridad del entonces senador y precandidato presidencial al momento de la agresión.

Posteriormente, el 16 de junio de 2025, la congresista radicó un oficio dirigido a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, en el que expuso el contenido de las conversaciones y solicitó que se investigara la información recibida.

Ese documento también incluyó la advertencia sobre un posible atentado contra Álvaro Uribe Vélez y la senadora, que presuntamente estaría relacionado con el Clan del Golfo, según lo manifestado por el informante.

¿Qué investiga la Fiscalía sobre los chats?

De acuerdo con Noticias RCN, el grupo de fiscales especializados que trabaja en el caso del magnicidio de Miguel Uribe adelanta verificaciones sobre el contenido de los mensajes y ya tiene ubicada a la persona que contactó a la congresista. El objetivo es que rinda entrevista y permita corroborar la información suministrada.

Por ahora, las afirmaciones contenidas en las conversaciones deben entenderse como señalamientos pendientes de comprobación judicial. La mención de personas en los mensajes no demuestra por sí misma su participación en la planeación u orden del crimen.

La investigación deberá establecer la credibilidad de la fuente, el alcance de las advertencias y si existían datos verificables sobre el plan criminal antes del ataque. También tendrá que determinar qué información llegó a las autoridades y qué actuaciones se adelantaron frente a las alertas recibidas.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.