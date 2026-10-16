Por: VALORA ANALITIK

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Una nueva prima económica tendrán los integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional que participen directamente en operaciones de desminado humanitario y manejo de artefactos explosivos. La medida quedó contemplada en el Decreto 1038 del 5 de agosto de 2026 y reconoce un pago adicional de hasta el 20 % de la asignación básica mensual.

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El beneficio está dirigido a oficiales, suboficiales, soldados profesionales e infantes de marina profesionales, así como a integrantes del nivel ejecutivo de la Policía Nacional y patrulleros que cumplan las condiciones establecidas en la normativa.

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¿Cuánto dinero recibirán los uniformados?

El porcentaje de la prima aumentará progresivamente durante los primeros tres años de aplicación de la medida. En el primer año, el reconocimiento corresponderá al 10 % de la asignación básica mensual; en el segundo, subirá al 15 %, y a partir del tercero llegará al 20 %.

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Sin embargo, el decreto precisa que este ingreso adicional no constituye factor salarial ni prestacional. Por lo tanto, tampoco se incluirá en el cálculo de la asignación de retiro de los beneficiarios.

¿Cuáles son los requisitos para recibir la prima?

Para acceder al reconocimiento económico, los uniformados deberán pertenecer a unidades especializadas, contar con las certificaciones exigidas y demostrar su participación directa en las actividades contempladas en la norma.

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En las operaciones de desminado humanitario, se tendrán en cuenta labores como detección y despeje de minas, estudios técnicos y no técnicos, disposición final de explosivos, monitoreo y supervisión, conforme a los estándares aplicables.

Por su parte, quienes intervengan en el manejo de artefactos explosivos deberán integrar equipos especializados y acreditar formación en detección, neutralización, destrucción y disposición final.

Además, será necesario demostrar que las actividades se realizaron durante un mínimo de cinco días al mes, mediante órdenes de operaciones o de servicio, y contar con una designación administrativa para ejercer esas funciones.

El Comando General de las Fuerzas Militares, los comandos de cada fuerza y la Dirección General de la Policía establecerán los procedimientos para verificar el cumplimiento de los requisitos y tramitar el pago de la prima.

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