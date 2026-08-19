Claudia López recibirá un importante desembolso por concepto de reposición de votos después de su participación en la consulta interpartidista del pasado 8 de marzo. La sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizó este martes el pago correspondiente a los respaldos que obtuvo el grupo significativo de ciudadanos ‘Claudia Imparable’.

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La decisión quedó consignada en una resolución del organismo electoral, que estableció el reconocimiento de los gastos de campaña asociados a los votos válidos obtenidos durante la consulta para escoger candidato presidencial. El documento señala: “Reconocer al Grupo Significativo de Ciudadanos con Claudia Imparable el derecho de reposición de gastos por votos válidos por valor de 4.991.735.840 millones de pesos correspondientes a la campaña electoral adelantada para seleccionar el candidato a la Presidencia para el período presidencial 2026- 20230”.

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El valor aprobado corresponde a la reposición fijada por cada voto válido. El CNE estableció que el respaldo electoral de esta consulta se pagaría a 8.710 pesos por voto y el grupo de López obtuvo 573.104 votos en la jornada del 8 de marzo.

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⭕️ El CNE autorizó el pago de cerca de 5.000 millones de pesos a la excandidata presidencial Claudia López, correspondientes a la reposición de votos, por su participación en la Consulta presidencial de las Soluciones, que se llevó a cabo en marzo de este año. pic.twitter.com/mx9mikHNyK — La FM (@lafm) August 19, 2026

El resultado fue considerado bajo,a frente a la votación que López consiguió cuando fue elegida alcaldesa de Bogotá en 2019, elección en la que superó el millón de respaldos. En la consulta presidencial, la exmandataria quedó por debajo de otras figuras que participaron en las diferentes coaliciones.

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La reposición aprobada tampoco corresponde a la primera vuelta presidencial. López obtuvo menos de 225.000 votos en esa elección y terminó en el quinto lugar de la contienda, detrás de Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda, Paloma Valencia y Sergio Fajardo.

El panorama de las consultas del 8 de marzo también dejó resultados diferentes. La Gran Consulta por Colombia consiguió más de 3,2 millones de votos y tuvo como ganadora a Paloma Valencia. En el Frente por la Vida, Roy Barreras obtuvo la victoria con una votación de 255.873 respaldos.

El caso de López es, el primero de los grupos participantes en estas consultas que obtiene el reconocimiento económico, debido a que cumplió con los requisitos exigidos por el organismo electoral. Otros pagos permanecen pendientes, entre ellos el correspondiente a la consulta presidencial del Pacto Histórico de octubre de 2025, en la que Iván Cepeda ocupó el primer lugar.

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