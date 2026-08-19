El denominado ‘Libro de la verdad’, presentado por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, dedica uno de sus capítulos a cuestionar la ejecución de la reforma agraria impulsada durante la administración de Gustavo Petro.

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(Vea también: Gobierno de la Espriella presenta el “Libro de la Verdad” y anuncia nuevas investigaciones por hallazgos del empalme anticorrupción)

Según el documento, citado por El Tiempo, la política de entrega de tierras habría estado acompañada de problemas relacionados con la formalización de predios, el registro de la propiedad y la seguridad jurídica para los campesinos beneficiarios.

Gobierno asegura que hubo entregas de tierras sin registro pleno

De acuerdo con el ‘Libro de la verdad’, durante el anterior gobierno se entregaron 351.463 hectáreas mediante el Fondo de Tierras, pero únicamente 98.148 hectáreas contarían con registro pleno ante la Oficina de Instrumentos Públicos.

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El documento citado por el diario también sostiene que 206.273 hectáreas fueron adjudicadas de manera provisional, una situación que, según el equipo de empalme, dejaría interrogantes sobre la seguridad jurídica de quienes recibieron esos predios.

Asimismo, el informe señala que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) habría pagado 979.003 millones de pesos por 537 predios pertenecientes a la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Según el documento, al 22 de junio de 2026 solo tres de esos inmuebles figuraban con escritura registrada a nombre de la Nación.

El equipo de empalme sostiene que la falta de registro impediría que algunos beneficiarios puedan vender, heredar o utilizar esos terrenos como respaldo para acceder a créditos, además de exponerlos a eventuales conflictos jurídicos.

Contraloría también advierte rezagos en metas de la reforma agraria

Más allá de los señalamientos del Gobierno, El Tiempo reveló apartes del décimo informe de seguimiento al Acuerdo Final de Paz elaborado por la Contraloría General de la República, en el que el organismo advierte retrasos importantes en las metas relacionadas con la reforma rural.

Según ese informe, de los tres millones de hectáreas que debían redistribuirse mediante el Fondo de Tierras, desde 2017 solo se han adjudicado 107.099 hectáreas, equivalentes a cerca del 4 % de la meta prevista.

En cuanto a la formalización de predios, la Contraloría reportó que durante 2025 se formalizaron 271.197 hectáreas, frente a una meta superior a 1,1 millones, por lo que concluyó que el avance sigue siendo insuficiente.

El organismo de control también considera que será muy difícil cumplir los objetivos establecidos para 2026 y 2028, e incluso advierte que esos compromisos tampoco se alcanzarían antes de 2031 si el ritmo actual se mantiene.

ANT explicó cambios en la medición de las hectáreas entregadas

El informe de la Contraloría también recoge la respuesta de la Agencia Nacional de Tierras, que explicó que desde 2023 adelanta un proceso de ajuste técnico en la metodología utilizada para medir el cumplimiento de los indicadores relacionados con la reforma agraria.

De acuerdo con esa entidad, entre 2017 y el primer trimestre de 2026 se entregaron 328.586 hectáreas, distribuidas entre predios titulados y registrados, predios titulados pendientes de registro y entregas provisionales.

Precisamente, la Contraloría advirtió que estas últimas representan una parte importante del total de hectáreas adjudicadas y que esa modalidad no garantiza plenamente la seguridad jurídica de los campesinos beneficiarios.

Los cuestionamientos consignados en el Libro de la Verdad fueron entregados por el Gobierno de Abelardo de la Espriella a los organismos de control para que evalúen si existe mérito para abrir investigaciones o adoptar las actuaciones correspondientes. Por ahora, se trata de señalamientos contenidos en ese documento, mientras las autoridades competentes analizan su contenido.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.