Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El expresidente Gustavo Petro volvió a manifestar su inconformidad con la gestión del Gobierno actual, presidido por Abelardo De La Espriella, especialmente en cuanto a las estrategias planteadas para la reconstrucción de las zonas devastadas tras el reciente terremoto de magnitud 7,4 que azotó al país. Petro, a través de una publicación en redes sociales, subrayó que una de las cuestiones centrales ahora es determinar el origen de los recursos que permitirán la recuperación de las regiones afectadas, donde las pérdidas han sido calculadas preliminarmente en aproximadamente $30 billones, de acuerdo con los datos expuestos por el propio exmandatario.

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El eje de su crítica apunta a la insuficiencia de los fondos recaudados por medio de donaciones privadas, incluso cuando estas provienen de reconocidos empresarios y familias adineradas como Jaime Gilinski, la familia Santo Domingo, David Vélez y Luis Carlos Sarmiento Angulo. Estas figuras han hecho públicos significativos aportes para apoyar a las comunidades impactadas. Además, empresas como Bavaria también anunciaron recursos destinados a ayudar a aquellos negocios afectados por el sismo. Sin embargo, Petro se preguntó de manera irónica si la reconstrucción se financiará únicamente “de las limosnas de los ricos”, sugiriendo que los aportes del sector privado, aunque valiosos, no cubrirían el elevado costo de la reconstrucción nacional.

En este contexto, Petro expresó dudas acerca de la alternativa de recurrir al endeudamiento estatal con el fin de financiar la obra de reconstrucción, al considerar que esta carga financiera recaería finalmente sobre toda la población. Como alternativa, el exjefe de Estado propuso retomar una de las medidas fiscales de su administración: una reforma tributaria de $20 billones, cuyos recursos, según su opinión, permitirían atender la emergencia sin recurrir a más deuda y, de paso, reducir los costos mediante una disminución en las tasas de interés.

En sus declaraciones, el expresidente también criticó el manejo gubernamental durante las primeras horas posteriores al terremoto. Petro enfatizó la importancia de las primeras cien horas tras la emergencia para socorrer a los damnificados, sugiriendo que el Gobierno actual no aprovechó plenamente las capacidades humanas y técnicas que, según él, se mantenían tras su administración. Además, Petro cuestionó la gestión de la ayuda internacional, asegurando que “politizarla” habría incrementado las consecuencias para las víctimas.

¿Cuál es la propuesta de Gustavo Petro para financiar la reconstrucción tras el terremoto?

Según Gustavo Petro, la alternativa para conseguir los fondos necesarios debería ser la implementación de una reforma tributaria por $20 billones, una propuesta que el exmandatario consideraba fundamental durante su administración. Petro señala que estos recursos ayudarían a financiar la reconstrucción de las zonas afectadas sin recurrir a un mayor endeudamiento y pide que se bajen las tasas de interés, para que así el costo de la deuda sea menor para el país.

¿Por qué Gustavo Petro critica la gestión del Gobierno en la respuesta al terremoto?

Petro argumenta que la urgencia de las primeras cien horas tras la emergencia fue desaprovechada por el Gobierno de Abelardo De La Espriella, lo que, en su opinión, habría afectado la atención a los damnificados. Además, cuestiona la manera en que se manejó la ayuda internacional, asegurando que “politizarla” influyó negativamente en la cantidad de víctimas, según lo manifestado en sus recientes declaraciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.