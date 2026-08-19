El exministro del Interior Luis Fernando Velasco fue recapturado por orden del Tribunal Superior de Bogotá, en medio de la investigación por el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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La decisión se conoce mientras avanza la investigación liderada por la Fiscalía para establecer las responsabilidades dentro de uno de los mayores escándalos de corrupción del gobierno de Gustavo Petro.

Tras su recaptura, Velasco fue enviado a detención domiciliaria, medida que deberá cumplir mientras continúa el proceso judicial. El caso busca esclarecer su eventual participación en los hechos de corrupción que rodearon el manejo de recursos y contratos de la UNGRD.

La Fiscalía, a través de la fiscal María Cristina Patiño, acusa a Luis Fernando Velasco por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Según la investigación, el exministro sería uno de los presuntos líderes de la estructura que, a finales de 2023, habría buscado desviar recursos públicos de la UNGRD y el Invías para favorecer intereses particulares.

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El proceso contra Velasco no es nuevo. El año pasado, el exministro del Interior fue enviado a prisión junto con el entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, en medio de las investigaciones por el escándalo de corrupción que involucró a la UNGRD.

Sin embargo, hace pocos días Velasco recuperó su libertad luego de que una tutela fuera fallada a su favor. La situación cambió nuevamente después de que la Fiscalía solicitara su recaptura, petición que terminó siendo acogida por la justicia.

De acuerdo con la nueva decisión, la magistrada Diana Patricia Mojica impuso nuevamente una medida de aseguramiento contra el exfuncionario, aunque esta vez bajo la modalidad de detención domiciliaria. De esta manera, Velasco deberá permanecer privado de la libertad en su residencia mientras avanza el proceso judicial y la Fiscalía continúa con la investigación sobre su presunta participación en el entramado de corrupción.

Polémicas y logros de Petro

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