Por: El Espectador

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El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) anunció en la mañana de este miércoles 19 de agosto la decisión de reprogramar las pruebas Saber Pro y Saber TyT correspondientes al segundo semestre de 2026. Esta medida, tomada tras el fuerte sismo que azotó Colombia el pasado 11 de agosto, busca proteger la integridad de los evaluados y garantizar la adecuada aplicación de los exámenes. Según el Icfes, la emergencia nacional derivada del temblor generó dificultades logísticas y de seguridad en los 341 sitios de aplicación distribuidos por todo el país, donde estaban inscritos 180.929 aspirantes para presentar dichas pruebas, datos confirmados por la entidad en su comunicado oficial.

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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportó que el sismo de magnitud 7,4 afectó 3.423 centros educativos en Colombia. Varias de estas instituciones se encontraban incluidas como puntos de aplicación de las pruebas Saber Pro y Saber TyT, lo que implicó la necesidad de revisar la infraestructura física y el cumplimiento de parámetros técnicos esenciales. El Icfes aclaró que uno de los principales factores para la reprogramación fue asegurar la igualdad de condiciones y la seguridad de los lugares donde se llevarán a cabo los exámenes, evitando así cualquier tipo de desigualdad o riesgo para los involucrados en el proceso.

En cuanto al nuevo cronograma establecido por el Icfes, la publicación de las citaciones para los aspirantes será el viernes 2 de octubre, mientras que la aplicación de las pruebas quedó fijada para el 18 de octubre. Quienes presenten la prueba recibirán ese mismo día su certificado de presentación en formato físico, documento que funcionará como constancia ante las universidades, siempre y cuando cumplan los requisitos académicos exigidos. Posteriormente, los certificados digitales podrán consultarse a partir del lunes 9 de noviembre y los resultados individuales estarán disponibles para descarga el viernes 19 de febrero de 2027 en el sitio web del Icfes.

El Icfes reiteró que estos exámenes son requisito indispensable para obtener un título de educación superior en Colombia, subrayando la importancia de garantizar el derecho a la evaluación y acompañar a la comunidad educativa en medio de esta situación de emergencia.

¿Por qué se reprogramaron las pruebas Saber Pro y Saber TyT en 2026?

Las pruebas Saber Pro y Saber TyT del segundo semestre de 2026 fueron reprogramadas debido al impacto del sismo de magnitud 7,4 que se registró el 11 de agosto. Según el Icfes, la emergencia nacional ocasionada por el temblor generó daños en varios sitios previstos para la aplicación, incluyendo más de tres mil centros educativos afectados reportados por la UNGRD. Esta situación impidió garantizar las condiciones necesarias para una evaluación equitativa y segura.

¿Cuándo serán publicados los resultados de las pruebas Saber Pro y Saber TyT reprogramadas?

De acuerdo con el cronograma publicado por el Icfes, los resultados individuales de las pruebas Saber Pro y Saber TyT podrán ser descargados a partir del viernes 19 de febrero de 2027 en el sitio web oficial de la entidad. Antes de esa fecha, los certificados digitales de asistencia estarán disponibles desde el lunes 9 de noviembre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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