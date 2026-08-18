Por: El Espectador

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El departamento del Chocó vivió una serie de cinco nuevos sismos de baja magnitud entre la noche del lunes 17 y la madrugada del martes 18 de agosto de 2026, según información suministrada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Estos movimientos telúricos representan una preocupación adicional para la región, que aún se encuentra en proceso de atención y recuperación por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar.

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Según los reportes oficiales, el más reciente de estos sismos se presentó a las 5:49 de la mañana, con una magnitud de 3,4 y una profundidad superficial. El epicentro fue localizado en el Medio San Juan (Andagoya), Chocó, de acuerdo con el SGC. Pocas horas antes, a las 3:42, se sintió otro movimiento de magnitud 3,1, también de profundidad superficial, cuyo epicentro se ubicó en Istmina, en el mismo departamento.

El primer temblor de la seguidilla, ocurrido a las 10:59 de la noche del lunes, registró una magnitud de 3,0 y tuvo como epicentro el Litoral de San Juan (Docordó), con profundidad superficial. Posteriormente, a las 11:52, se captó otro sismo de magnitud 2,5 en el Medio San Juan (Andagoya) y, minutos después, a las 11:56 de la noche, se produjo un movimiento adicional de magnitud 2,8 en el Carmen del Darién (Curbaradó), ambos de profundidad superficial, es decir, menores a 30 kilómetros bajo la superficie terrestre, conforme al criterio técnico del SGC.

En medio de la incertidumbre por la frecuencia de estos movimientos, las autoridades no han reportado aún afectaciones derivadas de los cinco nuevos sismos. No obstante, la situación se observa con especial atención debido al fuerte impacto del sismo principal del 10 de agosto. De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el terremoto dejó hasta el 16 de agosto un balance de 287 fallecidos, 4.147 heridos, 194 desaparecidos y 355 personas rescatadas, según datos de Medicina Legal. Es preciso señalar que existen algunas discrepancias: el registro de fallecidos que circula en otros medios, como El Espectador, menciona 304 víctimas mortales.

El alcance del desastre es considerable en la región: 15 departamentos y 472 municipios reportan afectaciones, con 120.671 familias afectadas y un total de 185.996 personas impactadas. Además, 496 animales han sido rescatados y 768 han resultado afectados. En cuanto a las viviendas, el reporte indica que 127.608 han quedado averiadas, 26.392 se han destruido completamente y 197 edificios han colapsado. Las afectaciones a la infraestructura incluyen 304 centros de salud, 3.207 centros educativos y 4.059 centros comunitarios, así como daños en 410 vías, 95 acueductos, 48 puentes vehiculares, 13 peatonales y 5 aeropuertos, todo esto según la información oficial disponible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el balance oficial de víctimas y daños por el terremoto en Chocó en agosto de 2026?

De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), hasta el 16 de agosto se reportan 287 fallecidos, 4.147 heridos, 194 desaparecidos y 355 personas rescatadas tras el sismo de magnitud 7,4 en San José del Palmar. Además, hay discrepancias en cifras de fallecidos ya que otras fuentes, como El Espectador, mencionan 304 víctimas. Más de 185.000 personas y 127.000 viviendas resultaron afectadas, sumándose daños a infraestructura como centros de salud, educativos y vías.

¿Qué significa que un sismo tenga profundidad superficial?

En los reportes del Servicio Geológico Colombiano, un sismo de profundidad superficial es aquel cuyo foco se encuentra a menos de 30 kilómetros en el interior de la corteza terrestre. Este tipo de eventos suele percibirse con mayor intensidad por quienes se encuentran cerca del epicentro, ya que la energía se libera a poca profundidad.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.