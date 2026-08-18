Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El Palacio Departamental, símbolo administrativo de Risaralda y distinguido con el Premio Nacional de Arquitectura, enfrenta hoy una de las pruebas más duras de su historia. La totalidad del edificio, que alberga la Gobernación de Risaralda, fue desalojada para someterse a estudios y gestiones técnicas orientadas a su segunda reconstrucción desde su creación en el Parque Olaya Herrera. La emergencia actual revive el impacto que tuvo el fuerte sismo del 8 de febrero de 1995, cuyo epicentro se localizó entre Risaralda y Chocó, y que alcanzó una magnitud de 6.4 grados, según información documentada por El Diario. El movimiento telúrico de entonces, rápidamente seguido por 14 réplicas —la más fuerte de magnitud 5.4—, ocasionó daños tan severos que demandaron la evacuación inmediata del Palacio Departamental y una respuesta urgente por parte del gobierno regional. La tragedia dejó una marca imborrable: 35 personas murieron, 380 resultaron heridas y más de 6.500 habitantes se convirtieron en damnificados; además, 362 viviendas y 970 edificaciones colapsaron.

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El exgobernador Diego Patiño Amariles, en ese momento, dispuso la reubicación de despachos y entidades descentralizadas tras evaluar el impacto y gestionar recursos frente al gobierno nacional. Paradójicamente, 31 años después, el Palacio Gris —como se le conoce al edificio— afronta una nueva devastación. El sábado 12 de agosto, un terremoto de 7.4 grados, con epicentro en San José del Palmar (Chocó), destruyó nuevamente la infraestructura, repitiendo la historia en medio de una coincidencia dolorosa: Juan Diego Patiño Ochoa, actual gobernador e hijo de Diego Patiño Amariles, coordina hoy la reconstrucción y atención inmediata a los afectados. Actualmente, dependencias clave de la Gobernación funcionan provisionalmente en el Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUED), donde se mantiene un Puesto de Mando Unificado para monitorear el avance de las labores y priorizar la atención de víctimas, evacuación de edificios colapsados y apertura de vías, tal como informó El Diario.

Mientras tanto, otras entidades, como la Lotería de Risaralda, evalúan el estado de sus sedes y la Asamblea Departamental opera de forma temporal en Expofuturo. El costo estimado de la reconstrucción física, social y económica asciende, de acuerdo con el gobernador Patiño Ochoa, a 10 billones de pesos, aunque no se ha detallado cuánto requerirá la reparación del Palacio Departamental. Esta edificación, compuesta por dos bloques unidos y diseñada por Laureano Forero —galardonado en la VIII Bienal Colombiana de Arquitectura—, tuvo su origen en los años 70 por iniciativa del entonces gobernador Mario Jiménez Correa y la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Risaralda, tras un concurso nacional. Así, el emblemático Palacio Departamental, afectado por dos terremotos en menos de medio siglo, enfrenta hoy un nuevo proceso de reconstrucción, bajo el liderazgo de una familia marcada por las emergencias.

¿Cuál es la historia del Palacio Departamental de Risaralda y por qué es un edificio emblemático?

El Palacio Departamental de Risaralda es un edificio emblemático no solo por ser la sede de la Gobernación departamental, sino también por su valor arquitectónico. Diseñado por Laureano Forero y ganador del Premio Nacional de Arquitectura, fue construido en los años 70 para dotar a la joven administración regional de una sede propia, después de compartir espacio con la Alcaldía de Pereira. El proyecto fue impulsado por arquitectos locales y la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Risaralda, seleccionando al ganador a través de un concurso nacional.

¿Cómo ha afectado la fuerza de la naturaleza al Palacio Departamental de Risaralda a lo largo de su historia?

El Palacio Departamental ha sido gravemente afectado en dos ocasiones por terremotos: el de 1995 y el de 2026, este último causando la evacuación total y la necesidad de su segunda reconstrucción. En ambos eventos, el edificio sufrió daños estructurales significativos que paralizaron la actividad administrativa y obligaron a reubicar temporalmente a las autoridades y entidades regionales, marcando la historia reciente de Risaralda y su capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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