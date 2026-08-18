Por: EL PILON SA

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La cantante internacional Shakira visitó recientemente el departamento de Chocó para brindar apoyo a las comunidades afectadas por el terremoto que sacudió a la región el pasado 10 de agosto. Durante su recorrido, la artista barranquillera se reunió con Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, encuentro en el que también participó el filántropo estadounidense Howard G. Buffett. Uno de los aspectos que más sorprendió a Shakira fue la notable fluidez y naturalidad con la que Córdoba se comunicó en inglés, explicando con detalle la situación crítica que afrontan las comunidades que sufrieron el impacto del sismo de magnitud 7,4, cuyo epicentro fue registrado en San José del Palmar, según información ofrecida durante el encuentro.

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En esta conversación, la mandataria expresó a Shakira y a Buffett las principales necesidades de los damnificados y profundizó en los efectos que el movimiento telúrico tuvo sobre el territorio. Además de su dominio del idioma, la gobernadora impresionó a la reconocida cantante internacional con su personalidad segura, su carácter firme y su innegable empoderamiento. Shakira no dudó en expresar su admiración, calificando a Córdoba como una líder maravillosa y destacando la experiencia de haber compartido con ella durante su visita, según señalaron los registros de esa jornada.

El liderazgo de Nubia Carolina Córdoba Curí resalta, especialmente en un momento de crisis como el actual. Córdoba tiene 47 años, asumió la Gobernación del Chocó en 2024 y es abogada de profesión. Posee estudios de maestría, adelanta un doctorado y su hoja de vida evidencia competencia en varios idiomas, además de una reconocida experiencia en cargos de servicio público. Desde que asumió el cargo, enfrenta la enorme responsabilidad de coordinar la respuesta y la recuperación después de la tragedia, dado que la emergencia dejó daños significativos en Quibdó y otros municipios del departamento. Actualmente, las acciones de la Gobernación se enfocan en atender a los damnificados, evaluar los daños y reconstruir las zonas más afectadas por el terremoto, de acuerdo con lo informado en el encuentro al que asistió Shakira.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué causó tanta admiración la gobernadora del Chocó en la visita de Shakira?

La admiración que generó Nubia Carolina Córdoba en la visita de Shakira se debió a su fluidez en inglés, su preparación académica y su carisma durante el encuentro. Shakira destacó la capacidad de diálogo de la gobernadora, la manera en que presentó la situación de los afectados y la seguridad que transmitió en medio de la crisis, factores que le dejaron una impresión positiva y resaltaron su liderazgo.

¿Qué impacto tuvo el terremoto del 10 de agosto en el departamento del Chocó?

El terremoto del 10 de agosto, con una magnitud de 7,4 y epicentro en San José del Palmar, provocó graves afectaciones en Quibdó y otros municipios del Chocó. La emergencia obligó a las autoridades a priorizar la atención de los damnificados, la evaluación de los daños y el inicio de la recuperación de las áreas más impactadas, según explicó la gobernadora Nubia Carolina Córdoba durante la visita de Shakira.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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