Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá, bajo la campaña 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', demostró su solidaridad tras el fuerte terremoto de 7,4 de magnitud registrado el 10 de agosto de 2026, de acuerdo con información del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER). El personal especializado del IDIGER fue desplegado en Armenia, en el departamento de Quindío, así como en zonas de Chocó y Risaralda, para contribuir en la verificación y evaluación de los daños en edificaciones impactadas por este sismo. Estas acciones constituyen parte de una coordinación interinstitucional destinada a proteger la vida y el bienestar de las comunidades afectadas.

Sigue a PULZO en Discover

En el departamento de Chocó, el equipo técnico de IDIGER estuvo presente tanto en la capital, Quibdó, como en sectores ribereños del Litoral del San Juan. Durante estas visitas se revisaron edificaciones claves para la comunidad, como el centro de salud en el Resguardo Chagpien Tordó. También se evaluó el centro educativo local de Chagpien Medio, donde se recomendó restringir su uso preventivamente debido a la caída de elementos de mampostería. Adicionalmente, la institución educativa indígena agropecuaria de Santa María de Pangala fue objeto de valoración técnica. La misión del IDIGER se ha extendido a comunidades rurales de difícil acceso, como La Unión, Balsalito, Papayo e Isla Mono, lo que evidencia el alcance territorial de la labor realizada tras el desastre.

Por su parte, en Risaralda, personal del instituto hizo parte del Puesto de Mando Unificado (PMU) departamental y mantuvo presencia en ciudades como Pereira y municipios como Quinchía. Las inspecciones se enfocaron en edificaciones de uso comunitario, incluidos colegios, alcaldías, estaciones de bomberos, sedes policiales, iglesias y otros espacios públicos. En Quinchía, de acuerdo con el reporte, se detectaron daños de diversa gravedad, lo que llevó a recomendar restricciones preventivas en algunos inmuebles para salvaguardar a la población.

En Quindío, la intervención del IDIGER se centró en realizar inspecciones en barrios de Armenia como Puerto Espejo y San José, y en inmuebles de uso privado. Asimismo, en municipios como La Tebaida y Montenegro, se revisaron situaciones como deslizamientos en la vía Armenia - Montenegro y daños en propiedades particulares y edificios emblemáticos, como la casa cural. Estas acciones reflejan un enfoque preventivo para evitar tragedias asociadas al deterioro de infraestructuras tras eventos sísmicos.

El despliegue técnico liderado por el IDIGER, según sus reportes en Instagram y otros medios oficiales, subraya la importancia de la cooperación entre entidades regionales y nacionales en la respuesta a emergencias naturales.

¿Cómo participó el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) tras el terremoto de agosto de 2026?

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) movilizó equipos técnicos a los departamentos de Quindío, Chocó y Risaralda tras el sismo del 10 de agosto de 2026, para revisar y evaluar estructuras dañadas. Su labor incluyó inspecciones en centros de salud, colegios, vías y propiedades públicas y privadas, emitiendo recomendaciones preventivas y coordinando esfuerzos con autoridades locales y departamentales.

¿Qué significa Puesto de Mando Unificado (PMU) y cuál fue su función en Risaralda después del terremoto?

El Puesto de Mando Unificado (PMU) es un espacio de coordinación de respuesta ante emergencias, donde entidades oficiales y equipos técnicos coordinan acciones inmediatas y evalúan riesgos. En Risaralda, el PMU permitió al IDIGER y a otras autoridades organizar las inspecciones y definir acciones de prevención y restricción para garantizar la seguridad en edificaciones comunitarias afectadas por el terremoto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.