Este domingo 8 de agosto, un día después de la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, la excandidata presidencial Vicky Dávila publicó un mensaje dirigido al mandatario saliente Gustavo Petro.

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En un tono contundente y sin rodeos, Dávila calificó el cuatrienio que termina como una experiencia extremadamente difícil para el país y se refirió al expresidente en términos duros.

La periodista y política señaló que, a su juicio, la corrupción se instaló de manera profunda en las instituciones. “La corrupción se enquistó en el Estado. Su hijo, su esposa, su hermano… tanta gente que lo rodeaba terminó salpicada en medio de escándalos de corrupción. La UNDGR, algunos ministros fueron a la cárcel, pero también han gozado de mucha impunidad. Las Julianas, las Gabrielas, son apenas la punta del ‘iceberg’”, afirmó.

Acá, lo que dijo Vicky Dávila:

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Dávila también se refirió a lo que considera un clima de hostigamiento durante el gobierno que termina. “Nos puso en peligro. Asesinaron a Miguel Uribe. Siempre hostigó a la oposición. No hubo garantías para la prensa tampoco… para la prensa crítica”, señaló.

En su mensaje, la excandidata sostuvo que Petro buscó mantener sometidos a los colombianos y celebró el cambio de gobierno. “Él en realidad siempre quiso tener sometidos a los colombianos, pero gracias a Dios… chao, Petro. Fuera Petro, se acabó la era Petro. Ahora está en la calle agitando, que es lo que sabe hacer, pero para eso está un nuevo Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella”, agregó.

Dávila fue más allá al referirse a posibles escenarios futuros y al balance general del periodo. “Petro fue una desgracia para Colombia. Su comportamiento personal también fue deplorable. Nunca dio ejemplo”, indicó.

Cerró su mensaje con una frase que resume su postura frente a cualquier eventual regreso del expresidente a la escena política: “Nunca más, Petro. Ahora nos dice que va a volver… Nunca más, Petro, ya lo conocieron bien los colombianos. Todo empezó con los Petro videos, el escándalo de Day Vásquez, la niñera, los audios de Benedetti, los de Aída Merlano, toda esa porquería es la punta del ‘iceberg’”.

El mensaje de Vicky Dávila se da en el contexto inmediato del relevo presidencial. Un día después de que Abelardo de la Espriella asumiera el cargo, la excandidata aprovechó para hacer un balance público y crítico del gobierno que termina, centrado en lo que considera fallas en seguridad, manejo de recursos públicos, respeto a la oposición y a la prensa, y el ejemplo personal del mandatario saliente.

En sus palabras, Dávila no solo cuestionó las políticas y el entorno cercano de Petro, sino que también expresó alivio por el cambio de administración y advirtió sobre cualquier intento de regreso del expresidente a la actividad política o a espacios de agitación.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.