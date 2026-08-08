Por: Portal Bogotá

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TransMilenio, operando como ente urbano público del Distrito Capital, ha abierto una convocatoria dirigida a empresas constructoras, desarrolladores e inversionistas. El propósito principal es que estos actores presenten propuestas que contribuyan a la adquisición o al aporte de inmuebles para el Proyecto de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible, enfocado en los predios remanentes 092 y 093 Molinos, sobre la troncal Caracas Sur. Esta invitación forma parte del programa 'Bogotá, mi ciudad, mi casa', que busca revitalizar el espacio público y crear oportunidades para la transformación de la ciudad, de acuerdo con la información publicada por la administración distrital.

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La propuesta central responde a la estrategia de aprovechar el suelo público para impulsar la renovación urbana en sectores clave y así consolidar los Proyectos de Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible (DOT). Estos proyectos buscan no solo modernizar las zonas alrededor de importantes corredores de transporte como la troncal Caracas Sur, sino también diversificar las fuentes de ingreso para el sistema, más allá de las tarifas de los usuarios. Todo esto apunta a fortalecer el desarrollo de la ciudad mediante la implementación de proyectos de alto impacto, como lo expone la convocatoria.

Según el documento oficial, el proyecto Molinos destaca por su ubicación estratégica. El desarrollo previsto contempla componentes de vivienda, comercio y servicios, fundamentales para crear una oferta urbana integral. Entre los beneficios señalados sobresale la generación de vivienda bien ubicada, la provisión de espacio público de calidad y nuevos servicios que se suman a una mejor articulación con el sistema de transporte público de Bogotá. De esta forma, se promueve el crecimiento ordenado de la ciudad y se impulsa una mejor integración urbana y social.

Los interesados encontrarán en la convocatoria detalles sobre las condiciones generales de participación y las modalidades de negocio, tanto la adquisición de los inmuebles como el aporte para desarrollos conjuntos. El proceso exige demostrar capacidades jurídicas, financieras y técnicas, y cuenta con criterios claros de evaluación. Asimismo, se expone el cronograma completo: desde la apertura de la convocatoria, las visitas a los predios y la presentación de propuestas, hasta la selección final del desarrollador. La recepción de documentos se efectuará exclusivamente ante la Subgerencia de Desarrollo Inmobiliario y Negocios de TransMilenio, según lo estipulado en la convocatoria.

La administración invita a que interesados en el sector consulten el documento y presenten sus propuestas, apostando por proyectos que aporten valor tanto para la ciudad como para el Sistema Integrado de Transporte Público.

¿Cómo pueden participar las empresas y desarrolladores en la convocatoria del proyecto Molinos de TransMilenio?

Para participar, empresas constructoras, inversionistas y desarrolladores deben consultar el documento oficial publicado por TransMilenio, en el que se detallan las condiciones generales, requisitos jurídicos, financieros y técnicos, modalidades de negocio y el cronograma del proceso. La presentación de propuestas y documentos soporte debe hacerse en los canales oficiales de la Subgerencia de Desarrollo Inmobiliario y Negocios de TransMilenio. Se recomienda revisar cuidadosamente los criterios de evaluación y los lineamientos específicos de la convocatoria.

¿Qué significa un Proyecto de Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible (DOT) en Bogotá?

Un Proyecto de Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible (DOT) es una iniciativa que busca organizar el crecimiento urbano alrededor de los principales corredores de transporte masivo, como TransMilenio. El objetivo es fomentar una mayor densidad de vivienda y servicios cerca del transporte público, mejorando la integración urbana, el uso eficiente del suelo y el acceso al espacio público de calidad, como lo establece la convocatoria para el proyecto Molinos en la troncal Caracas Sur.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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