Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud (SDS) anunció que este domingo 9 de agosto de 2026 se llevará a cabo una jornada especial de vacunación en Bogotá, dirigida a personas de todas las edades. El objetivo es permitir a la ciudadanía acceder a los puntos de vacunación habilitados en la capital para iniciar, continuar o completar sus esquemas de inmunización, simplemente presentando el documento de identidad.

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De acuerdo con la información compartida por la SDS, esta jornada tiene como principal enfoque la prevención de enfermedades que representan un riesgo para la salud pública, tales como poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B. Además, durante esta actividad estará disponible la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida especialmente a niñas y niños en el rango de 9 a 17 años.

Los puntos de vacunación estarán disponibles desde las 8:00 a. m. y se encontrarán distribuidos en lugares como centros comerciales, parques, plazas y colegios, ubicaciones seleccionadas por su amplia afluencia de ciudadanos. Adicionalmente, Bogotá cuenta con más de 200 puntos fijos ubicados en centros de salud e Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), lo que facilita que la población tenga acceso continuo a las vacunas.

Según la Secretaría Distrital de Salud, la información sobre la ubicación de los puntos específicos puede consultarse a diario por medio de las redes sociales oficiales y en el enlace “Puntos de Vacunación” publicado por la entidad. Para consultar rápidamente el punto más cercano, se recomienda utilizar la plataforma Mapas Bogotá, siguiendo el procedimiento indicado: activar el buscador, escribir la palabra vacunación y seleccionar la institución más conveniente según la ubicación.

Por otra parte, la vacunación contra la fiebre amarilla está reservada para gestantes y personas mayores de 60 años en centros especialmente autorizados. Estos puntos garantizan atención médica y acompañamiento especializado, para procurar la seguridad en la aplicación de este biológico. Es fundamental consultar previamente cuáles son estos lugares autorizados, cuyas direcciones están disponibles en la web de la Secretaría Distrital de Salud, así como en listados de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB), conocidas también como EPS.

Finalmente, la SDS destaca la importancia de asistir con el documento de identidad y verificar los horarios y direcciones antes de acudir a cualquier punto de vacunación. Mantener el esquema completo de vacunas protege no solo a cada individuo sino a toda la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los puntos de vacunación habilitados en Bogotá para el 9 de agosto de 2026?

Según la Secretaría Distrital de Salud, los puntos de vacunación estarán distribuidos en centros comerciales, parques, plazas, colegios y más de 200 lugares fijos en centros de salud e IPS alrededor de Bogotá. Para conocer la ubicación específica del punto más cercano, usted puede consultar el listado en la página oficial de la entidad o utilizar la herramienta Mapas Bogotá.

¿Qué vacunas estarán disponibles durante la jornada de vacunación en Bogotá?

Durante la jornada especial del 9 de agosto de 2026, estarán disponibles vacunas contra enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B. Adicionalmente, se aplicará la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) para niñas y niños entre 9 y 17 años, y la vacunación contra fiebre amarilla para gestantes y personas mayores de 60 años en puntos autorizados.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.