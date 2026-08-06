Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud (SDS) de Bogotá está invitando a la ciudadanía a participar en la jornada de vacunación que se llevará a cabo este viernes 7 de agosto de 2026. Según información oficial de la SDS, los habitantes de la capital podrán acercarse con su documento de identidad a cualquiera de los puntos habilitados para iniciar, completar o continuar su esquema de vacunación. Esta convocatoria busca prevenir enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B y otras patologías de impacto en la salud pública. Además, durante la jornada estará disponible la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), que se ofrece a niñas y niños entre los 9 y 17 años.

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De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, los puntos de vacunación iniciarán la atención a las 8:00 a. m. Para facilitar el acceso, Bogotá dispone de numerosos puestos ubicados en centros comerciales, parques, plazas, colegios y lugares de alta concurrencia, los cuales se actualizan de manera diaria mediante sus canales y redes oficiales. Adicionalmente, la ciudad cuenta con más de 200 puntos fijos en centros de salud e Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), lo que garantiza opciones permanentes para la inmunización de los residentes.

La SDS también indica que la vacunación para poblaciones priorizadas, en particular contra la fiebre amarilla, se hará solamente en puntos habilitados con valoración médica y acompañamiento especializado. Este proceso está enfocado para gestantes y personas mayores de 60 años, brindando mayores garantías de seguridad en la aplicación. Para conocer los lugares autorizados, usuarios pueden consultar los enlaces provistos por la Secretaría, donde se encuentran los puntos confirmados por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB), conocidas como EPS.

Para encontrar el punto de vacunación más cercano, se recomienda utilizar el portal ‘Mapas Bogotá’. Para ello, según instrucciones oficiales, basta con ingresar a la plataforma, activar el buscador y escribir la palabra “vacunación”. A continuación, al seleccionar la opción de instituciones prestadoras de salud con servicio de vacunación, los usuarios podrán navegar por el mapa, consultar direcciones y horarios y asistir presentando su documento de identidad.

Esta jornada de inmunización hace énfasis en facilitar el acceso oportuno y continuo a las vacunas en la ciudad, priorizando la prevención y el control de enfermedades transmisibles. Para ampliar detalles y consultar los puntos específicos habilitados, la SDS recomienda ingresar a los enlaces oficiales divulgados en sus canales institucionales.

¿Cuáles son las vacunas disponibles en los puntos de vacunación de Bogotá este viernes?

Según la Secretaría Distrital de Salud, estarán disponibles vacunas para prevenir enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B y la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), entre otras. Estas inmunizaciones están dirigidas tanto a menores como a adultos, según esquema recomendado por la autoridad de salud.

¿Qué pasos se deben seguir para ubicar un punto de vacunación en Mapas Bogotá?

De acuerdo con las indicaciones de la SDS, usted debe ingresar a la plataforma ‘Mapas Bogotá’, activar el buscador y escribir “vacunación”. Luego, seleccionar la opción de instituciones prestadoras de salud con servicio de vacunación, navegar en el mapa, revisar la ubicación, anotar la dirección y horarios, y asistir con su documento de identidad al punto elegido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.