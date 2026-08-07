Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud (SDS) hace un llamado a las personas que residen en Bogotá para que este sábado 8 de agosto de 2026 asistan, con su documento de identidad, a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados en la ciudad. El objetivo es que puedan iniciar, continuar o completar su esquema de vacunación, según la información oficial difundida por la entidad.

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La jornada, programada específicamente para esa fecha, pretende prevenir enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B, entre otras. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, también se aplicará la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida especialmente a niñas y niños cuya edad esté en el rango de 9 a 17 años. Esta iniciativa busca fortalecer la cobertura de inmunización frente a patologías que pueden ser controladas o eliminadas mediante la vacunación oportuna.

Desde las 8:00 a. m., los ciudadanos tendrán acceso a los diferentes puntos de vacunación que Bogotá pone a disposición a lo largo del territorio capitalino. Según datos de la SDS, los puntos se encuentran estratégicamente ubicados en centros comerciales, plazas, parques, colegios y zonas de mayor afluencia de personas. Es importante destacar que la información sobre las ubicaciones se actualiza todos los días por medio de las redes sociales oficiales, para que la ciudadanía pueda consultar la alternativa más cercana o conveniente. Además, Bogotá cuenta con más de 200 puntos de vacunación fijos en centros de salud e IPS (Instituciones Prestadoras de Salud), lo que garantiza la continuidad del servicio y el acceso sin mayores dificultades.

Para la vacunación contra la fiebre amarilla, la Secretaría Distrital de Salud aclara que las gestantes y las personas mayores de 60 años deben acudir únicamente a los puntos autorizados por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB), también conocidas como EPS. Estos sitios cuentan con valoración médica previa y acompañamiento especializado que garantizan la seguridad en la aplicación del biológico para estos grupos priorizados.

Las personas interesadas pueden consultar la lista actualizada de puntos habilitados y las indicaciones detalladas sobre el proceso a través de los documentos oficiales que la Secretaría publica en sus canales digitales. Para ubicar el punto más cercano, usted puede utilizar la herramienta Mapas Bogotá, donde solo debe activar el buscador, digitar “vacunación”, elegir la opción de instituciones con este servicio y consultar la información relevante antes de acercarse con su documento de identidad.

¿Dónde encontrar los puntos de vacunación en Bogotá y cómo consultarlos?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, usted puede acceder a la lista de puntos habilitados para vacunación en Bogotá a través de sus documentos oficiales o utilizando la plataforma Mapas Bogotá. Al ingresar a la herramienta, active el buscador, escriba “vacunación” y seleccione la opción correspondiente para ver en el mapa los lugares disponibles, con direcciones y horarios actualizados cada día.

¿Qué vacunas están disponibles en la jornada del 8 de agosto de 2026 en Bogotá?

Durante la jornada de vacunación del 8 de agosto de 2026 en Bogotá, la ciudadanía podrá acceder a biológicos para prevenir enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B y Virus del Papiloma Humano (VPH), este último para menores entre 9 y 17 años. Para gestantes y adultos mayores de 60 años, la vacuna contra la fiebre amarilla solo se aplicará en puntos autorizados con valoración médica previa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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