Por: Portal Bogotá

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Bogotá llega a sus 488 años de existencia con un avance sin precedentes en materia de restauración ecológica, según información de la alcaldía de la ciudad. El actual gobierno distrital, liderado por la administración Galán, trabaja para devolverle la salud a los ecosistemas urbanos y naturales, superando los esfuerzos hechos entre 2020 y 2023 en un 19,13 %. En apenas dos años y medio, se han puesto en proceso de restauración más de 11 millones de metros cuadrados, lo que representa un área casi diez veces mayor al parque Simón Bolívar, uno de los referentes emblemáticos del espacio verde capitalino.

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Este progreso va más allá del simple acto de sembrar semillas y esperar a que crezca la vegetación. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Ambiente, la restauración incluye tareas continuas y minuciosas como deshierbe, riego, abonado, control de especies invasoras, y la protección de árboles, arbustos y demás plantas. Así, la celebración de la ciudad viene acompañada de acciones concretas como la reciente jornada de mantenimiento ecológico en el predio La Serranía, ubicado en los Cerros Orientales.

Las cifras del avance son claras: el 52 % de la restauración ecológica impulsada por la administración Galán se concentra precisamente en los Cerros Orientales, donde ya se intervienen 5,78 millones de metros cuadrados. Se suman 914.086 metros cuadrados en la Reserva Forestal Cuenca Alta del río Bogotá, 178.921 metros cuadrados en la Reserva Forestal Thomas van der Hammen y otros 4,19 millones en distintas áreas estratégicas. También destacan los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con casi 2,5 millones de metros cuadrados en proceso de recuperación y las Reservas Distritales de Humedal, con alrededor de 835.878 metros cuadrados afectados.

Particularmente el predio La Serranía, de 116,29 hectáreas, tomó relevancia tras ser impactado por los incendios forestales de 2024 en los Cerros Orientales. Esta zona, que constituye la Franja de Adecuación y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, tiene un rol central en la protección de fuentes hídricas y la conservación de la fauna y la flora nativa. En ella han sido plantadas cerca de 45.900 plantas de 37 especies y, actualmente, los esfuerzos se concentran en garantizar la supervivencia y el desarrollo de esa nueva vegetación, clave para la recuperación integral del ecosistema.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo avanza la restauración ecológica en los Cerros Orientales de Bogotá?

La restauración ecológica en los Cerros Orientales de Bogotá constituye el mayor porcentaje del esfuerzo distrital, con 5,78 millones de metros cuadrados intervenidos. Esta zona es estratégica por su rol en la regulación hídrica, la conservación de biodiversidad y el fortalecimiento de la resiliencia frente al cambio climático, según lo informado por la administración distrital. La prioridad es proteger y mantener la nueva vegetación, garantizando su integración al ecosistema local.

¿Qué tareas implica la restauración ecológica según la Secretaría Distrital de Ambiente?

Según declaraciones de la Secretaría Distrital de Ambiente, la restauración ecológica en Bogotá involucra mucho más que sembrar plantas. Incluye labores de deshierbe, riego, abonado, control de especies invasoras y el seguimiento al crecimiento de árboles y arbustos. Esta atención constante busca asegurar que los ecosistemas recuperen su funcionalidad y, así, presten servicios ambientales fundamentales para la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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