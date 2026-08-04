Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud (SDS) anunció que este miércoles 5 de agosto de 2026 será una fecha clave para los habitantes de Bogotá en materia de prevención sanitaria. De acuerdo con la entidad, todos los ciudadanos están invitados a acercarse con su documento de identidad a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados en la ciudad, con el fin de iniciar, continuar o cerrar sus esquemas de inmunización. Esta jornada responde al compromiso de la SDS por prevenir enfermedades que históricamente han causado afectaciones a la salud pública, como la poliomielitis, el sarampión, la difteria y la hepatitis B. La oferta también incluye la aplicación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida a niños y niñas entre los 9 y 17 años, un grupo considerado prioritario en los programas de inmunización.

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Según información oficial de la Secretaría Distrital de Salud, los puntos de vacunación estarán en funcionamiento desde las 8:00 a. m. Bogotá dispone actualmente de una amplia red de espacios distribuidos en zonas estratégicas, tales como centros comerciales, parques, plazas y colegios. Esta estrategia facilita el acceso de la ciudadanía y garantiza la actualización diaria de los puntos en las redes sociales institucionales, permitiendo a los usuarios consultar la ubicación de acuerdo con su conveniencia. Además de estos lugares temporales, la ciudad cuenta con más de 200 puntos fijos de vacunación, localizados en centros de salud e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), lo que asegura el acceso continuo y oportuno a las vacunas.

En cuanto a la vacunación de poblaciones priorizadas, la Secretaría fue enfática en que la inoculación contra la fiebre amarilla, especialmente dirigida a mujeres gestantes y personas mayores de 60 años, se lleva a cabo únicamente en puntos de atención autorizados. En estos espacios, la valoración médica especializada y el acompañamiento profesional garantizan una aplicación segura, respondiendo a los protocolos establecidos para estos grupos de riesgo.

Para consultar la ubicación de los puntos habilitados y la información sobre lugares autorizados por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB) o Empresas Promotoras de Salud (EPS), la SDS ha compartido enlaces oficiales en los que se puede encontrar la información actualizada. Esta transparencia y actualización permanente refuerzan la confianza en el proceso y permiten que ningún ciudadano quede sin acceso al servicio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los puntos de vacunación habilitados en Bogotá para el miércoles 5 de agosto de 2026?

Para esta jornada, la Secretaría Distrital de Salud designó diversos puntos en toda la ciudad, ubicados en lugares estratégicos como centros comerciales, parques y colegios. Además, más de 200 puntos fijos en centros de salud e IPS estarán disponibles para los bogotanos desde las 8:00 a. m. La ubicación exacta se puede consultar en los enlaces oficiales publicados por la entidad.

¿En qué puntos se aplica la vacuna contra la fiebre amarilla para gestantes y adultos mayores?

La vacunación contra la fiebre amarilla para población priorizada, es decir, mujeres gestantes y adultos mayores de 60 años, se desarrolla exclusivamente en puntos autorizados por la Secretaría Distrital de Salud. Estos sitios cuentan con personal médico calificado que realiza valoración previa y acompañamiento durante la inmunización, para garantizar la seguridad y el cumplimiento de los protocolos requeridos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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