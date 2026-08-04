Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá está de fiesta con la conmemoración de sus 488 años, y las celebraciones incluyen una fusión de música y deporte que resalta la oferta cultural y recreativa de la capital. De acuerdo con la información publicada en la página oficial de la Alcaldía de Bogotá, este miércoles 5 de agosto, antes del partido entre Inter Bogotá y Jaguares, el Estadio Metropolitano de Techo será el escenario de un encuentro especial. La Orquesta Filarmónica Juvenil y el Coro Filarmónico Juvenil interpretarán en vivo los himnos de Colombia y de Bogotá, ofreciendo una experiencia única para quienes asistan al estadio.

Sigue a PULZO en Discover

La celebración no solo gira en torno a la música y el fútbol; también se promueve la integración entre diferentes sectores de la sociedad. Inter Bogotá, como parte del cumpleaños de la ciudad, invitó a 800 niñas y niños de la localidad de Kennedy, distribuidos en dos grupos de 400: uno perteneciente a escuelas de formación musical y otro ligado a procesos deportivos. De este modo, la actividad fortalece los vínculos de las nuevas generaciones tanto con la cultura como con el deporte, en el interior de uno de los principales escenarios deportivos de la ciudad.

Uno de los momentos más destacados será cuando 22 niñas y niños del Programa de Formación Musical de la Filarmónica acompañen a los jugadores en su salida al campo, mostrando así el talento local y la importancia de las artes en la formación integral. También está programado un saque de honor realizado por figuras como Daniel García Cañón, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Ángela Garzón, directora del Instituto Distrital de Turismo (IDT), y directivas de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Esta acción representa la colaboración entre el deporte, la cultura y el turismo, subrayando el trabajo en equipo entre distintas entidades que buscan contribuir al bienestar y el desarrollo de la ciudad.

Los asistentes a esta jornada podrán participar en la iniciativa ‘Fútbol por Primera Vez’, que busca despertar el gusto por el fútbol profesional en niños y niñas, y construir un sentido de pertenencia hacia los escenarios deportivos de Bogotá. Las actividades enmarcan el inicio de un calendario de eventos que durante todo agosto se sumarán para celebrar el aniversario de la ciudad, mostrando la riqueza y diversidad de su vida cultural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se celebró el cumpleaños 488 de Bogotá con música y fútbol?

La celebración incluyó la presentación en vivo de los himnos nacional y distrital por parte de la Orquesta Filarmónica Juvenil y el Coro Filarmónico Juvenil en el Estadio Metropolitano de Techo, antes del encuentro entre Inter Bogotá y Jaguares. Además, participaron 800 niñas y niños de Kennedy, divididos entre escuelas musicales y deportivas, junto a un saque de honor encabezado por representantes del deporte, la cultura y el turismo local.

¿Qué es la iniciativa ‘Fútbol por Primera Vez’ en el cumpleaños de Bogotá?

‘Fútbol por Primera Vez’ es una propuesta desarrollada durante el cumpleaños de Bogotá, cuyo propósito principal es vincular a nuevas generaciones con la experiencia de asistir a un partido profesional. Busca acercar a los niños y niñas a los escenarios deportivos de la ciudad y fomentar su sentido de pertenencia e interés por el deporte capitalino.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z