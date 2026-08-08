Por: Portal Bogotá

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En la mañana de este domingo 9 de agosto de 2026, se llevarán a cabo cortes programados de energía eléctrica en varios barrios de Bogotá, por trabajos de mantenimiento y mejora en las redes de suministro. Según la información publicada por el portal oficial de Bogotá y la compañía Enel Colombia, estas interrupciones afectarán áreas específicas de las localidades de Teusaquillo, Puente Aranda y Fontibón. Los trabajos buscan optimizar la infraestructura eléctrica, lo que implica que los usuarios deberán prepararse ante la suspensión temporal del servicio.

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De acuerdo con lo informado, en la localidad de Teusaquillo el corte se realizará entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., específicamente en el barrio Centro Administrativo Occidente, desde la carrera 58 hasta la carrera 60 y entre la calle 25 y la calle 27. Por su parte, en Puente Aranda, el barrio San Rafael Industrial tendrá la suspensión del suministro eléctrico desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., afectando el sector comprendido entre la calle 8 y la calle 10, y desde la carrera 49 hasta la carrera 51. Fontibón también está incluido en el plan de intervenciones: el barrio Santa Cecilia tendrá corte de energía desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m., entre las calles 25 y 27 y de carrera 74 a carrera 76.

Ante esta situación, Enel Colombia ha dado recomendaciones para minimizar el impacto de los cortes de luz en las actividades cotidianas. Se aconseja desconectar los electrodomésticos durante la intervención para evitar daños debido a posibles variaciones o intermitencias del servicio. También se invita a organizar las actividades del día teniendo en cuenta el horario del corte, con el fin de evitar contratiempos importantes. Respecto a la conservación de alimentos, la compañía sugiere no abrir la nevera repetidamente durante la interrupción, así los alimentos refrigerados mantendrán mejor su estado.

Otra recomendación relevante es permitir el acceso del personal técnico de Enel Colombia a los edificios y conjuntos residenciales cuando sea necesario efectuar trabajos dentro de las instalaciones. Para quienes tengan dudas sobre la identidad del personal, la empresa pone a disposición la línea telefónica 601 5 115 115 para la verificación en Bogotá y Cundinamarca, garantizando así la seguridad de los usuarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios afectados por los cortes de luz en Bogotá este 9 de agosto de 2026?

Los cortes programados afectarán barrios de las localidades de Teusaquillo, Puente Aranda y Fontibón. En Teusaquillo, se interrumpirá el servicio en Centro Administrativo Occidente; en Puente Aranda, en San Rafael Industrial; y en Fontibón, en Santa Cecilia. Los sectores específicos y los horarios fueron informados oficialmente por Enel Colombia y el portal de la ciudad.

¿Qué recomendaciones hizo Enel Colombia para los cortes de energía del 9 de agosto?

Enel Colombia recomienda desconectar los electrodomésticos, organizar las actividades según el horario de la suspensión, evitar abrir la nevera repetidamente y permitir la entrada del personal técnico para las labores programadas, verificando su identidad si es necesario. Esto busca reducir inconvenientes durante los trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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