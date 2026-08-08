Por: El Espectador

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Bogotá acoge la decimoquinta edición del Festival Internacional de Música Sacra, un evento que en 2024 celebra su aniversario con el lema “La Concordia”. De acuerdo con la organización, el festival se desarrollará entre el 4 de septiembre y el 4 de octubre, convirtiendo a la ciudad en el escenario central de la música sacra internacional al reunir a más de mil artistas provenientes de 16 países diferentes. Las actividades se distribuirán en 25 escenarios reconocidos, consolidando así una agenda diversa y enriquecedora.

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Según el comunicado oficial del festival, las sedes seleccionadas para esta importante cita cultural incluyen lugares emblemáticos como la Catedral Primada de Colombia, el Teatro Colón, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, la Sala de Conciertos Luis Ángel Arango, la Iglesia de San Ignacio, la Capilla de los Santos Apóstoles del Gimnasio Moderno y el Auditorio de Compensar Calle 94. Allí, el público podrá disfrutar conciertos con boletería en los que participan algunos de los artistas y agrupaciones más destacados de la edición, incluyendo invitados internacionales y nacionales.

La programación artística abarca repertorios diversos, desde música antigua y barroca hasta creaciones contemporáneas y expresiones espirituales de diferentes culturas. Entre las agrupaciones internacionales confirmadas figuran The Tallis Scholars, de Reino Unido; el Ensemble Organum, de Francia; la Orquesta Sinfónica de Galicia, de España; el Dúo Belli & Schmeding, de Alemania; el Ensamble Sedda, de Mongolia e Irán; y el Coro de Cámara de Karlovy Vary, de República Checa. A ellos se suman el Coro Nacional del Perú, el Coro Nacional de Colombia, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, la Compañía Cuerpo de Indicas–El Colegio del Cuerpo, el Bogotá Piano Trío y el Ensamble Barroco de Bogotá, representando a Colombia y la región.

No obstante, más allá de los conciertos pagos, el Festival Internacional de Música Sacra ofrecerá actividades de acceso gratuito, encuentros con artistas y recorridos turísticos. Destaca también la exposición Rituales del Espíritu, dedicada a mostrar la colección de obras de arte del festival y a propiciar espacios para el intercambio cultural y la participación ciudadana, como se señaló en el comunicado oficial.

Asimismo, el festival extiende su presencia a nivel regional. De acuerdo con el anuncio de los organizadores, están previstas actividades en ciudades como Manizales, El Carmen de Viboral, Quibdó, Arauca, Chiquinquirá y Mompox, aunque se anticipa que la programación llegará a siete ciudades, sin detallar aún la última. La boletería para los conciertos pagos está disponible en TuBoleta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades gratuitas habrá en el Festival Internacional de Música Sacra 2024 en Bogotá?

Durante el festival, se llevarán a cabo diversas actividades gratuitas, incluyendo encuentros con artistas y recorridos turísticos por distintos escenarios de la ciudad. Además, estará abierta la exposición Rituales del Espíritu, que reúne colecciones de arte asociadas al festival y experiencias culturales que buscan fortalecer el acceso a la música y fomentar el intercambio artístico en distintas localidades de Bogotá.

¿Qué agrupaciones internacionales participarán en el Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá?

Entre los artistas internacionales que formarán parte de la edición 2024, figuran The Tallis Scholars (Reino Unido), Ensemble Organum (Francia), Orquesta Sinfónica de Galicia (España), Dúo Belli & Schmeding (Alemania), Ensamble Sedda (Mongolia e Irán) y el Coro de Cámara de Karlovy Vary (República Checa), quienes traerán repertorios de diversas tradiciones y culturas musicales al evento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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