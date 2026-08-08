Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá celebra los 488 años de la capital con una extensa programación que abarca más de 50 actividades gratuitas de carácter artístico, cultural, deportivo, gastronómico y comunitario distribuidas en las 20 localidades. Dentro de esta agenda, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) lidera durante agosto una programación de acceso libre en el centro de la ciudad, destacando propuestas de cine, música, teatro, escritura y participación ciudadana, como confirmó la propia FUGA.

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El inicio de las actividades estuvo marcado por la jornada “Fúgate al cumpleaños de Bogotá: 488 razones para escribir”, en el parque Santander, ubicada en las localidades de Santa Fe y La Candelaria. Este evento fue un punto de encuentro entre la ciudadanía y la vida cultural capitalina, con presentaciones de actividad física, muestras de danza, presentaciones musicales, así como ejercicios de lectura y escritura. Los asistentes compartieron mensajes personales para Bogotá, lo que permitió reconocer las vivencias, los afectos y las historias que todos los días le dan vida a la ciudad. Adicionalmente, se incluyeron juegos tradicionales de la niñez organizados por la FUGA, y espacios informativos sobre la estrategia de Presupuestos Participativos, según reportó la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Diversas instituciones participaron en la celebración, entre ellas el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), la Alcaldía Local de Santa Fe, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) y la Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer), todas aportando a la construcción colectiva de esta conmemoración.

La programación también abrió espacio a la creación para distintas poblaciones. En la Casa Comunitaria La Concordia, se realizó un Laboratorio de Teatro para Personas Mayores, que buscó incentivar el trabajo colaborativo y el desarrollo de proyectos artísticos en grupo.

Dentro del ciclo de cine ‘Bogotá en cinta’, la Plazoleta del Rosario se convertirá, el 14 de agosto, en escenario para la proyección de piezas históricas de la cinematografía capitalina: Bogotá de los Acevedo de 1935, Urbánica de 2008 y la versión restaurada de El amor, el deber y el crimen de 1926. Posteriormente, el 21 de agosto, frente a la sede de la FUGA, se proyectará Dos ángeles y medio (1958) y el 27 de agosto regresará la actividad a la Plazoleta del Rosario con la restaurada Ayer me echaron del pueblo (1982). Según Blanca Andrea Sánchez, directora de la FUGA, “celebrar el cumpleaños de Bogotá a través del cine es volver a encontrarnos con las historias que han construido la ciudad. Bogotá también está escrita en sus películas”.

¿Cómo consultar la agenda de actividades para los 488 años de Bogotá?

La programación por el aniversario 488 de Bogotá se encuentra disponible y contempla más de 50 actividades en las 20 localidades. La recomendación es revisar las publicaciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), quienes lideran la difusión del cronograma en sus canales oficiales.

¿Qué es la estrategia de Presupuestos Participativos mencionada en la celebración?

La estrategia de Presupuestos Participativos es un mecanismo mediante el cual la ciudadanía puede incidir en la distribución de parte de los recursos públicos. En el contexto de la celebración, se ofrecieron espacios informativos para que los asistentes conocieran el proceso y su impacto en la toma de decisiones sobre proyectos y recursos en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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