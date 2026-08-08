Por: Portal Bogotá

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Bogotá se alista para vivir una nueva edición del Fin de Semana 24/7, una iniciativa que tendrá lugar del jueves 13 al sábado 15 de agosto y que busca consolidar a la capital como una ciudad vibrante, con acceso a la cultura y las artes en horarios extendidos. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), esta propuesta se enmarca en Bogotá Cultural 24/7, estrategia que ha convertido diferentes espacios—como parques, universidades, escenarios de música en vivo y lugares patrimoniales—en epicentros de una oferta cultural diversa para todos.

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Durante este Fin de Semana 24/7, la celebración gira en torno a los 488 años de Bogotá, lo que, en palabras de Santiago Trujillo Escobar, secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, "demuestra que la cultura transforma la manera en que vivimos la ciudad", permitiendo ampliar los espacios de encuentro y fortalecer tanto la vida nocturna como la economía cultural y creativa. La programación es fruto de un trabajo conjunto entre la SDCRD, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y las alcaldías locales de La Candelaria, Teusaquillo, Chapinero y Fontibón.

La agenda incluye experiencias de arte, deporte, emprendimiento y rutas patrimoniales. El jueves 13 de agosto comienza con actividades de bienestar, el Mercado del Vinilo liderado por Idartes, un ciclopaseo cultural por la carrera Séptima y recorridos nocturnos por el Cementerio Central. En paralelo, se desarrollarán obras de teatro y espectáculos en Chapinero y La Candelaria.

El viernes será el turno de las rutas sonoras, con música en vivo, circuitos de música electrónica y eventos en escenarios culturales. Destacan actividades como la Noche Caleña, el circuito de clubes reconocidos y talleres sobre manejo responsable de residuos, así como experiencias pedagógicas sobre movilidad.

El sábado 15 de agosto, el Día REI 24/7 toma el protagonismo, con 30 espacios culturales independientes en 10 localidades que ofrecen conciertos, cine, talleres, exposiciones y más durante 18 horas continuas. Esta fecha también contará con el Festival ReparArte, la Ruta del Café, la Ruta de la Cerámica, circuitos musicales en Fontibón y el tradicional Mercado de las Pulgas Nocturno en Usaquén.

El Fin de Semana 24/7 se consolida así como una apuesta por la apropiación del espacio público, el fortalecimiento de la vida cultural y la dinamización de la economía creativa, manteniendo una oferta continua para que ciudadanía y visitantes vivan una Bogotá más activa y segura, incluso durante la noche.

¿Cuáles son las actividades principales del Fin de Semana 24/7 en Bogotá?

Entre las actividades principales del Fin de Semana 24/7 están el Mercado del Vinilo, ciclopaseos nocturnos, recorridos patrimoniales por el Cementerio Central, festivales como el Día REI 24/7 —con programación cultural en 30 espacios independientes—, conciertos, ferias de emprendimiento, rutas de café y cerámica, circuitos musicales, el Mercado de las Pulgas Nocturno y exposiciones como ‘Memorias del barrio’. Estas acciones reúnen expresiones de arte, cultura, música y deporte, buscando fortalecer la participación y el encuentro ciudadano.

¿Qué es la economía cultural y creativa mencionada en la estrategia Bogotá Cultural 24/7?

La economía cultural y creativa, citada en la estrategia Bogotá Cultural 24/7, se refiere al sector productivo formado por emprendimientos y oficios relacionados con el arte, la música, el diseño, las artes escénicas y otras expresiones culturales. Esta economía se fortalece mediante la circulación de bienes y servicios culturales, promoviendo el empleo, el desarrollo local y la apropiación social del patrimonio y el espacio público.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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