Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En la ciudad de Bogotá continúan los avances de la Línea 1 del metro, una obra que promete transformar tanto la movilidad como la vida urbana. En el marco de la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, recientemente se desarrolló una actividad clave en el Parque de los Hippies, donde ciudadanos de distintas edades participaron en el llamado Vocímetro. Esta experiencia busca involucrar de manera directa a los habitantes en la construcción de la identidad sonora del Metro de Bogotá, de acuerdo con la información compartida por el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

El objetivo principal del Vocímetro fue recoger propuestas ciudadanas sobre aspectos que influirán en la comunicación dentro del sistema de transporte. Los asistentes reflexionaron y compartieron ideas sobre qué mensajes deberían acompañar los recorridos, cómo la comunicación podría facilitar la orientación y fortalecer la confianza de los pasajeros, y qué sonidos pueden contribuir a reforzar el sentido de pertenencia de los usuarios que utilizarán el metro diariamente.

De acuerdo con la información proporcionada, cada iniciativa y opinión registrada durante el encuentro hace parte de un proceso de construcción colectiva. Con estas aportaciones, se busca desarrollar una identidad sonora que sea clara, cercana y verdaderamente representativa de la ciudad y su diversidad. Así, el proceso de implementación del metro trasciende la habilitación de la infraestructura física y se centra también en la experiencia de los futuros usuarios, abordando elementos culturales y sociales.

Esta estrategia, identificada con la etiqueta #BogotáModoMetro, refleja el compromiso de Bogotá por prepararse integralmente para la llegada del metro, no solo en términos operacionales, sino diseñando una experiencia enfocada en quienes a diario serán parte de la vida del sistema. Voces, mensajes y sonidos no serán solo herramientas informativas, sino elementos esenciales para la interacción, la familiaridad y la construcción de ciudad a través del transporte.

Según la página oficial de la Alcaldía de Bogotá, el propósito final de estas acciones es que la comunidad se sienta no solo usuaria sino protagonista en la transformación de la movilidad, contribuyendo activamente al proceso de adaptación y apropiación del metro como parte vital de la cotidianidad capitalina.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Vocímetro del Metro de Bogotá y cómo funciona?

El Vocímetro es una actividad participativa realizada en espacios públicos como el Parque de los Hippies, en la que ciudadanos de diferentes edades pueden compartir ideas sobre cómo debe comunicarse el sistema, qué mensajes y sonidos deben acompañar el recorrido del Metro de Bogotá. Sirve como instrumento para construir colectivamente la identidad sonora del sistema de transporte, recogiendo las opiniones y expectativas de quienes lo utilizarán diariamente.

¿Por qué es importante la identidad sonora para el Metro de Bogotá?

La identidad sonora del Metro de Bogotá tiene un papel fundamental porque define la experiencia de viaje de los usuarios a través de voces, mensajes y sonidos distintivos. De acuerdo con la información oficial, estos elementos buscan fortalecer la confianza, la orientación y el sentido de pertenencia ciudadana, permitiendo que el sistema sea más amigable, reconocible y acorde a la cultura de la capital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z