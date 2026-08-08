Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Horas después de asumir la Presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella ordenó la primera gran movida en materia de seguridad de su mandato. Tal como lo confirmó el Comunicado 001 de la Presidencia de la República, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) realizó el traslado de 117 personas privadas de la libertad, todas catalogadas de alto perfil y vinculadas con negociaciones de paz recientes, hacia centros penitenciarios de máxima seguridad ubicados en diferentes puntos del país. Estos establecimientos, según la información oficial, se encuentran en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.

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De acuerdo con el Ejecutivo, esta decisión busca cerrar la puerta a que organizaciones criminales continúen coordinando acciones ilícitas desde el interior de las cárceles. El Gobierno enfatizó que, con estos traslados, se reforzará la vigilancia sobre internos considerados estratégicos y se limitará la capacidad de las estructuras delincuenciales para seguir operando bajo el amparo de la reclusión, dificultando también la comunicación con el exterior o el control sobre redes que permanezcan en libertad.

La administración de De la Espriella ha remarcado que su estrategia en el sector penitenciario se orienta a fortalecer la autoridad estatal entre los muros de las cárceles y garantizar la estricta aplicación de las decisiones judiciales. En palabras del comunicado oficial: “El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ejercerá el control penitenciario con autoridad y dentro del marco constitucional”, con el señalamiento puntual de que los centros de reclusión no podrán ser centros de organización ni de continuidad de actividades ilegales. Aquellos internos que intenten, según advirtió, aprovechar su ubicación para seguir delinquiendo enfrentarán la acción decidida de las autoridades.

El traslado de los 117 internos representa la primera medida concreta en seguridad del actual Gobierno, desde la posesión oficial del presidente el 7 de agosto. Esta decisión va en línea con el enfoque penitenciario anunciado por De la Espriella en su discurso inaugural; allí mismo, el mandatario anticipó la construcción de megacárceles orientadas a quienes representen una amenaza elevada y reiteró su compromiso con el fortalecimiento de las garantías jurídicas para la Fuerza Pública. Así, lo que era una promesa de campaña empieza a convertirse en política estatal, poniendo el foco en el control efectivo dentro del sistema penitenciario y en la ruptura de los vínculos entre presos peligrosos y organizaciones criminales.

¿Cuáles son las medidas de seguridad que impulsa el presidente Abelardo de la Espriella en las cárceles?

El presidente Abelardo de la Espriella ha impulsado como primera medida el traslado de 117 presos de alto perfil a cárceles de máxima seguridad en ocho ciudades y municipios, según informó la Presidencia y el INPEC. La administración pretende reforzar la vigilancia y eliminar la coordinación de actividades criminales dentro de los centros carcelarios, además de ejercer un mayor control y fortalecer la autoridad estatal en el sistema penitenciario.

¿Qué son las megacárceles propuestas por el Gobierno de De la Espriella?

Durante su discurso de posesión, el presidente De la Espriella anunció el desarrollo de megacárceles, que serían establecimientos penitenciarios especialmente destinados a internos de alta peligrosidad o que representan una amenaza significativa para la seguridad nacional. Este proyecto busca contener y restringir aún más las capacidades de cárcel de los reclusos más complejos dentro del sistema penitenciario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.