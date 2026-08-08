Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Local de Teusaquillo, en coordinación con el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presentó la recuperación integral de un punto crítico en la calle 26 con carrera 38A, en el barrio El Recuerdo. Según información oficial de la Alcaldía Local de Teusaquillo, para lograr este objetivo se hizo una inversión superior a 80 millones de pesos, destinada a transformar un espacio que anteriormente presentaba problemas como acumulación de residuos, ocupación irregular del espacio público y dificultades de convivencia. Ahora, el lugar se perfila como un punto de encuentro para los ciudadanos.

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El avance en este sector fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Administración distrital, la Alcaldía Local de Teusaquillo y la comunidad. Desde noviembre de 2025, vecinos y autoridades participaron en mesas de concertación para definir las acciones que debían tomarse, enmarcadas en una estrategia integral. Según la Alcaldía Local y la Administración distrital, dicha estrategia incluyó componentes de seguridad y convivencia, inspección, vigilancia y control (IVC), gestión ambiental, cultura ciudadana y mejoras en la infraestructura.

En cuanto a seguridad, se llevaron a cabo 188 recorridos con gestores territoriales de la Alcaldía Local, en articulación con la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y la Policía de Bogotá. Estas actividades contaron con jornadas cada mañana y tarde, reforzando la presencia institucional y el control en el área. Otras entidades, como el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), junto con LIME, brindaron apoyo para consolidar estos resultados.

En términos ambientales, el proceso se tradujo en ocho jornadas de limpieza profunda, recolección diaria de residuos y el retiro de más de 30 metros cúbicos de residuos mixtos. Adicionalmente, se realizaron diez operativos ‘Caza Infractores’, cinco jornadas de sensibilización sobre correcta disposición de desechos, capacitaciones pedagógicas para carreteros sobre el uso adecuado del espacio público, una feria institucional de gestión integral de residuos, dos jornadas de embellecimiento y la siembra de cuatro árboles.

La recuperación del espacio también implicó una apuesta por la cultura ciudadana, con la creación de un mural artístico en el marco del programa Barrios Vivos, concertado con muralistas locales y financiado por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) y la Alcaldía Local. Además, se restauró la gigantografía existente junto a la Mesa de Grafiti. Las obras físicas incluyeron la construcción de una plazoleta en concreto, jardines, iluminación, mobiliario urbano recreativo y distintos elementos arquitectónicos para promover el encuentro ciudadano, todo bajo el Contrato 299 de 2026.

Con esta intervención, la Alcaldía Local de Teusaquillo refuerza su compromiso con la recuperación de espacios públicos y la mejora de la calidad de vida en la localidad, sumando a la convivencia y al fortalecimiento de la apropiación ciudadana.

¿Cómo fue la recuperación del punto crítico en la calle 26 con carrera 38A de Bogotá?

La recuperación del punto crítico ubicado en la calle 26 con carrera 38A se dio mediante una inversión de más de 80 millones de pesos y un trabajo articulado entre la Alcaldía Local de Teusaquillo, la Administración distrital y la comunidad. Entre las acciones principales estuvieron la limpieza profunda, el fortalecimiento de la seguridad, actividades de cultura ciudadana y la transformación física del espacio para fomentar el encuentro ciudadano.

¿Qué entidades participaron en la recuperación ambiental y cultural del espacio en Teusaquillo?

En la intervención participaron la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), la Policía de Bogotá, el Jardín Botánico José Celestino Mutis, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), LIME, muralistas locales, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) y la Mesa de Grafiti. Cada una de ellas aportó desde su ámbito para restaurar, embellecer y fortalecer el sentido de pertenencia en la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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