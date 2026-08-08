Por: Portal Bogotá

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Bogotá celebra su aniversario número 488 y, para conmemorar esta fecha, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) ha lanzado el ciclo de exposiciones "Arquitecturas del Patrimonio", una propuesta cultural pensada para acercar a la ciudadanía a la riqueza patrimonial de la capital. De acuerdo con la información proporcionada en el portal oficial del IDPC, esta iniciativa tiene como escenario principal el Centro de Documentación (CENDOC), en la sede Palomar del Príncipe, con entrada gratuita hasta el 31 de agosto.

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El propósito central de este ciclo, según el IDPC, es visibilizar y reconocer el trabajo de arquitectos, investigadores, ilustradores y creadores que, desde distintas perspectivas, han dedicado esfuerzos a documentar, analizar y reinterpretar la arquitectura y urbanismo de Bogotá. Las exposiciones temporales buscan, además, establecer nuevas maneras de conectarse con el pasado y el presente de la ciudad, permitiendo que más personas accedan tanto al patrimonio arquitectónico como al acervo documental acumulado en el CENDOC.

Dentro de este marco, la exposición inaugural está dedicada al arquitecto Julio Enrique López Rojas, egresado de la Universidad Piloto de Colombia en 1985. De acuerdo con información oficial, López Rojas ha desarrollado una trayectoria profesional en la que el dibujo técnico y artístico cumplen un papel fundamental para observar y registrar la ciudad. Sus ilustraciones, precisas y sensibles, representan lugares emblemáticos como el Parque Santander, la Plaza de Bolívar, el Palacio de San Francisco, el Convento San Facón y la Estación de La Sabana, convirtiendo cada obra en una herramienta para preservar la memoria urbana y narrar la transformación de Bogotá.

La exposición plantea al dibujo arquitectónico no solo como una técnica de reproducción visual, sino como un recurso para comprender la evolución urbana y reforzar la identidad colectiva. El enfoque sensible y sistemático de López Rojas permite reconstruir visualmente la relación entre arquitectura, paisaje y vida cotidiana.

El ciclo "Arquitecturas del Patrimonio" se convierte, así, en un espacio para dialogar con el pasado y reflexionar sobre el presente, posicionando al dibujo y la documentación como elementos esenciales en el reconocimiento y protección del patrimonio capitalino.

¿Dónde se realiza la exposición 'Arquitecturas del Patrimonio' del IDPC en Bogotá?

La exposición se encuentra en el Centro de Documentación (CENDOC), sede Palomar del Príncipe, ubicado en la Carrera Sexta #26B -85. La entrada es gratuita y estará disponible hasta el 31 de agosto, según el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

¿Qué papel tiene el dibujo en la preservación del patrimonio arquitectónico de Bogotá?

De acuerdo con la exposición y el trabajo de Julio Enrique López Rojas, el dibujo arquitectónico sirve como una herramienta relevante para registrar, difundir y comprender la evolución de la ciudad. Más allá de mostrar edificios, permite fortalecer el reconocimiento de lugares importantes y reconstruir la memoria patrimonial de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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