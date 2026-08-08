El retrato oficial de Gustavo Petro que quedó destinado a la galería de expresidentes de la Casa de Nariño volvió a llamar la atención en redes sociales, aunque esta vez no precisamente por su valor artístico.

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(Vea también: “Se fue en la soledad del rechazo del pueblo colombiano”: Duque gozó con la salida de Petro)

Un creador de contenido identificado como ‘Eduard The Rex’ publicó un video en Instagram en el que se dedicó a observar con detenimiento distintos detalles de la pintura y aseguró haber encontrado palabras, nombres y elementos que, desde su interpretación, esconden mensajes particulares.

Su análisis rápidamente tomó un tono misterioso cuando comenzó a señalar algunas de las inscripciones que, según él, aparecen distribuidas por diferentes zonas del cuadro.

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Creador encontró nombres de los hijos de Petro

El hombre comenzó su recorrido por la pintura tratando de identificar algunas de las palabras que aparecen en ella.

“Por aquí dice Sofía, Sofía. Por acá dice Antonella, Antonella”, aseguró mientras señalaba diferentes sectores del retrato.

La referencia llamó la atención porque Sofía y Antonella son precisamente dos de las hijas de Gustavo Petro.

El creador también aseguró haber identificado otros nombres dentro de la obra, entre ellos Simón y Nieves, aunque en esos casos manifestó no tener completa certeza de lo que estaba leyendo.

“Son los hijos de él”, comentó en otro momento del video, mientras continuaba buscando palabras entre los elementos que componen la pintura.

Más adelante volvió sobre una de las inscripciones que, según dijo, no consiguió descifrar completamente.

“La palabra que no he podido descifrar es la que está por acá”, afirmó, antes de insistir en que había algo que le parecía extraño en esa zona del cuadro.

“Hay cosas por ahí misteriosas” en el retrato, dice creador de contenido

El análisis del creador, con apenas 80 publicaciones y 1306 seguidores, no se limitó a los nombres. Mientras acercaba la imagen para observar distintos sectores, habló de “cosas extrañas” y aseguró que había elementos que merecían ser examinados con mayor detenimiento.

Incluso comparó algunas de las letras que veía con el arameo, aunque no presentó una interpretación artística o histórica que permitiera establecer que realmente se tratara de ese tipo de escritura.

También llamó su atención la presencia de la bandera de guerra a muerte, además de cuestionar el significado de algunos elementos que aparecen alrededor de la figura del expresidente.

Uno de los puntos que más le causó curiosidad fue una casa ubicada en la composición.

“¿Y esta casa tan oscura qué esconderá?”, preguntó en el video, antes de cuestionarse qué podía significar que apareciera una vivienda aparentemente solitaria dentro de la pintura.

Al final, como si los fantasmas existieran, el creador calificó el cuadro como “terrorífico” y sostuvo que la obra escondía elementos que, en su opinión, resultaban misteriosos.

Este es el video:

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¿Qué hay detrás del cuadro de Gustavo Petro?

Más allás de las supersticiones sobre alguien que ya no está, el retrato no fue presentado originalmente como una obra destinada a esconder mensajes secretos. Gustavo Petro reveló la pintura en julio de 2026 y explicó que esta sería incorporada a la galería de presidentes de la Casa de Nariño después de terminar su mandato.

La obra fue realizada por el artista Luis Jaime Rojas Rodríguez y el contrato para su elaboración tuvo un valor de $75 millones, según la información de contratación divulgada antes de la presentación del cuadro.

La pintura muestra a Petro de cuerpo entero, vestido de blanco, sentado en un sillón y sosteniendo un lápiz en su mano izquierda, un elemento asociado a su manera habitual de intervenir en discursos públicos.

Las interpretaciones de ‘Eduard The Rex’ corresponden a su propia lectura del cuadro y no constituyen una explicación oficial de la obra ni una prueba de que existan mensajes ocultos en ella.

Aun así, su particular revisión convirtió algunos detalles de la pintura en motivo de conversación en redes sociales, especialmente por los nombres que asegura haber identificado y por la interpretación misteriosa que hizo de elementos como la casa, las inscripciones y la bandera.

Así, el retrato que Petro dejó para la galería presidencial terminó teniendo una segunda vida en internet: pasó de ser una pieza oficial para recordar su paso por la Casa de Nariño a convertirse, al menos para este creador de contenido, en una especie de acertijo lleno de palabras y detalles por descifrar.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.