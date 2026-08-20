Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) ha tenido un papel fundamental en la atención de emergencias tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026. De acuerdo con información oficial, el personal especializado de este organismo fue desplegado en los departamentos de Armenia, Chocó y Risaralda, para llevar a cabo verificaciones y evaluaciones de las construcciones que resultaron afectadas.

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En el departamento de Chocó, específicamente en Quibdó y en varias comunidades ribereñas del Litoral del San Juan, el equipo técnico del IDIGER se desplazó para atender las solicitudes de las comunidades locales. Estos habitantes requerían conceptos sobre el estado de sus edificaciones tras el fuerte sismo. Se destaca la revisión del centro de salud del Resguardo Chagpien Tordó, donde se analizaron detalladamente las condiciones estructurales, y la evaluación del centro educativo en Chagpien Medio, donde el IDIGER recomendó restringir su uso preventivamente por la caída de elementos de mampostería. Así mismo, fue valorada la institución educativa indígena agropecuaria en Santa María de Pangala. La misión continuó en zonas rurales de difícil acceso como La Unión, Balsalito, Papayo e Isla Mono, demostrando el compromiso con comunidades apartadas.

En Risaralda, el IDIGER participó en el Puesto de Mando Unificado (PMU) departamental, con presencia en Pereira y Quinchía. Allí destacó la evaluación de edificios considerados esenciales para la vida comunitaria, incluyendo alcaldías, colegios, estaciones de bomberos, Policía, iglesias y otros espacios de uso público. En algunos casos, como en Quinchía, fue necesario establecer restricciones de uso para garantizar la seguridad, debido a diversos niveles de daños identificados.

Para el departamento de Quindío, las inspecciones se realizaron principalmente en Armenia, incluyendo revisiones en barrios como Puerto Espejo y San José, además de atender edificaciones privadas afectadas. El equipo extendió su labor a los municipios de La Tebaida y Montenegro, donde verificó deslizamientos en la vía Armenia - Montenegro e inspeccionó tanto propiedades privadas como lugares públicos como la casa cural.

El despliegue del IDIGER en distintas zonas del país evidencia la importancia del trabajo técnico tras un desastre de gran magnitud, priorizando la seguridad estructural de edificaciones públicas y privadas, y la protección integral de comunidades, especialmente en territorios de difícil acceso.

¿Qué labores específicas realizó el IDIGER tras el terremoto de 2026?

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) se enfocó en la verificación de edificaciones afectadas, evaluación de daños estructurales y establecimiento de restricciones de uso en centros educativos, de salud y edificios públicos, tanto en zonas urbanas como rurales de Armenia, Chocó y Risaralda. La atención incluyó también la revisión de vías y la inspección de deslizamientos.

¿Qué significa PMU y cuál fue su función tras el terremoto?

La sigla PMU hace referencia al Puesto de Mando Unificado. Este espacio se utiliza para coordinar la respuesta interinstitucional durante emergencias. En Risaralda, el IDIGER participó junto a otras entidades en el PMU departamental para evaluar daños, organizar la atención y definir acciones inmediatas para proteger a la población y asegurar edificaciones esenciales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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