Las acciones para atender la crisis que ha provocado el terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia no paran. Y es que lo más visible de la tragedia han sido las edificaciones derrumbadas, pero uno de los mayores impactos sociales puede pasar desapercibido: el impacto en la salud mental.

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Para sumar en esfuerzos que respondan a las afectaciones que ha provocado en las familias el terremoto, Positiva Seguros decidió poner en marcha un proyecto multidisciplinario que tiene como objetivo atender a aquellas personas que han tenido que enfrentarse a perder su casa, sus pertenencias o, en el peor de los casos, a otros familiares.

Juntos por Colombia: Positiva Responde

La compañía decidió crear una misión técnica nacional para llevar acompañamiento y capacidad técnica directamente a los territorios.

De igual forma, la compañía señaló que está trabajando con organizaciones para proteger la vida y garantizar la continuidad de las actividades de las familias afectadas.

Positiva asegura que 48 Mesas Ejecutivas de Continuidad del Negocio, con gobernadores, alcaldes, municipios y empresas trabajan actualmente en identificar necesidades y activar planes de acción desde la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Adicionalmente, se desplegaron cinco equipos técnicos integrados por ingenieros, psicólogos, brigadistas y especialistas que atenderán a afectados en Manizales, Pereira, Quindío y Chocó.

“Hemos sumado aliados como la OISS, SGS y la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, que aportan cooperación, formación y más de 400 psicólogos para fortalecer la atención”, agregó el dirigente de Positiva.

Así mismo, añadió que se han puesto a disposición más de 100 recursos de orientación, que ya superan las 14.000 visualizaciones, además de que seguirán sumando aliados para responder en las zonas de Colombia donde se pueda necesitar ayuda.

¿Qué debe contener un kit de emergencia familiar?

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) recomienda que el kit de emergencia incluya:

Agua embotellada.

Alimentos no perecederos.

Botiquín de primeros auxilios con medicamentos esenciales.

Linterna con baterías de repuesto.

Radio.

Herramientas básicas.

Documentos en un recipiente impermeable.

Dinero en efectivo.

Muda de ropa.

Mantas para todas las personas del hogar.

Primeros auxilios psicológicos para afectados por terremoto

Los primeros auxilios emocionales, según Carolina Jurado, coordinadora de oficina de inclusión del Politécnico Grancolombiano, consisten en cuatro pasos:

Hacer contacto inicial: pregunte y escuche. Su rol será entender la situación que está sucediendo en la vida de esa persona indagando sobre cómo se está comunicando, qué emociones experimenta y qué actitudes está tomando.

pregunte y escuche. Su rol será entender la situación que está sucediendo en la vida de esa persona indagando sobre cómo se está comunicando, qué emociones experimenta y qué actitudes está tomando. Analizar: reconocer la situación e ir al pasado inmediato para entender qué fue lo que detonó la explosión. Luego, se debe explorar el futuro inmediato, identificar potenciales riesgos y gestionar alternativas inmediatas, como hacer contactos de emergencia y activar rutas institucionales.

reconocer la situación e ir al pasado inmediato para entender qué fue lo que detonó la explosión. Luego, se debe explorar el futuro inmediato, identificar potenciales riesgos y gestionar alternativas inmediatas, como hacer contactos de emergencia y activar rutas institucionales. Rastrear alternativas: es necesario explorar los recursos que están a disposición de la persona. Debe explicarle las posibles y dificultades que puedan presentarse en la puesta en marcha de un plan.

es necesario explorar los recursos que están a disposición de la persona. Debe explicarle las posibles y dificultades que puedan presentarse en la puesta en marcha de un plan. Ejecutar un plan: reconozca que usted puede ejercer como facilitador o responsable. Por ejemplo, puede dar información acerca de servicios de asistencia o apoyo, en caso de que la persona esté en capacidad de activarlos, o ser usted quien se ponga en contacto para buscar la ayuda.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.