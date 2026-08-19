Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

Colombia avanza en la remoción de los escombros que dejó el terremoto de hace una semana, ya con escasas probabilidades de rescatar sobrevivientes entre más de un centenar de desaparecidos. El ruido de las retroexcavadoras, grúas y camiones retumba en las zonas más afectadas por el sismo de magnitud 7,4 que derribó miles de casas, edificios, hoteles y hospitales.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Trabajadores afectados por el terremoto podrán usar sus cesantías para reparar sus viviendas)

Cali fue una de las ciudades más golpeadas por el movimiento telúrico y por el que se han reportado 332 réplicas, 21 con magnitud superior a 3,0, 2 con magnitud superior a 4,0. El alcalde Alejandro Eder confirmó que en su ciudad hay más de 130 fallecidos de los más de 300 muertos que se han reportado hasta la fecha en Colombia. La capital vallecaucana inició la fase de recuperación de por lo menos 56 víctimas fatales.

El 10 de agosto de 2026, una de las torres del emblemático centro clínico se desplomó. Una semana después, los rescatistas, sostenidos por grúas, removían los escombros y lograron ubicar cinco cuerpos de personas que quedaron atrapadas en la tragedia. Según la información preliminar, murieron cuando la edificación colapsó.

Lee También

El alcalde de Cali les rindió un homenaje a estos hombres y mujeres que no han detenido su labor y despidió a uno de los equipos de Estados Unidos, a otro de Guayaquil y a otro de Yopal, que trabajaron en la ciudad. Por otro lado, indicó que solo en la capital del Valle, empieza la “primera semana de una maratón que va a durar 3 años”, refiriéndose a la reconstrucción de la sucursal del cielo, que según sus cálculos será de 10 billones de pesos. Agregó que la ciudad también está en una fase de crisis humanitaria, que durará alrededor de entre 3 y 6 meses.

(Lea también: ¿Qué retos vienen para la reconstrucción tras terremoto en Colombia que deja 304 muertos?)

Más de treinta dependencias de la Alcaldía han sido habilitadas para atender la emergencia y la Secretaría de Infraestructura ha retirado hasta ahora 25.032 toneladas de escombros.

Uno de los principales desafíos después del terremoto fue recuperar los servicios públicos, especialmente la energía eléctrica. El sismo dejó 350.000 usuarios sin electricidad, equivalentes a más de un 50 %, y sacó de servicio 44 circuitos eléctricos. Según el gerente de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), Roger Mina, la respuesta de los equipos técnicos permitió que, en menos de dos días, un 99 % de los usuarios de Cali tuviera nuevamente normalizado el servicio de energía eléctrica.

La conectividad también se convirtió en una herramienta clave durante la emergencia. “Desde Emcali instalamos doce puntos móviles de conexión satelital a internet en distintos sectores de Cali para facilitar las comunicaciones de los rescatistas y de las familias afectadas. Cuando Cali lo necesita estamos ahí”, afirmó a EFE. El restablecimiento de estos servicios permitió avanzar en la atención de las comunidades mientras continuaban las labores de rescate, remoción de escombros y evaluación de las estructuras afectadas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.