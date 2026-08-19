Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un nuevo temblor fue registrado en la madrugada del miércoles 19 de agosto, solo nueve días después del fuerte terremoto de magnitud 7,4 que había afectado varias regiones del país, según lo confirmó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). De acuerdo con la información oficial de esta entidad, el movimiento sísmico tuvo una magnitud de 3,8 y se presentó a las 5:07 a. m., con epicentro ubicado en el océano Pacífico.

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El boletín actualizado del SGC señala que este movimiento telúrico fue de profundidad superficial, una característica que puede influir en la manera en la que se sienten los efectos en la superficie, aunque la información disponible menciona que no se han reportado daños asociados al evento. Además de ser reportado en Colombia, los registros muestran que el sismo llegó a ser percibido en Perú, lo que resalta el alcance regional de estos fenómenos naturales.

Para mantener informada a la ciudadanía y continuar con sus labores de monitoreo, el SGC incluyó este sismo en su reporte oficial de la actividad sísmica del miércoles. La entidad también invitó a las personas que sintieron el movimiento a aportar información mediante su plataforma de "Sismos Sentidos", una herramienta donde cualquier ciudadano puede registrar su experiencia y aportar datos que contribuyen a la labor científica y operativa del servicio geológico.

Este nuevo temblor ocurre poco tiempo después del reciente terremoto registrado el pasado 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó, que tuvo una magnitud de 7,4 y cuya intensidad provocó afectaciones en diferentes regiones. Ese evento resaltó la necesidad permanente de monitoreo y preparación ante la actividad sísmica que puede presentarse en el país, especialmente en áreas cercanas al océano Pacífico.

Pese a la magnitud inferior de este último movimiento telúrico, la recomendación de las autoridades es estar atentos a los comunicados del SGC y utilizar las plataformas oficiales tanto para informarse de nuevos desarrollos como para reportar sus percepciones en caso de futuros eventos similares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde fue el epicentro del sismo de magnitud 3,8 reportado este 19 de agosto?

El Servicio Geológico Colombiano informó que el epicentro del reciente sismo de magnitud 3,8 se ubicó en el océano Pacífico. Este dato es relevante porque la ubicación del epicentro incide en el alcance y el posible impacto del temblor en zonas costeras o regiones cercanas, así como en la percepción que la ciudadanía pueda tener del fenómeno.

¿El sismo de este miércoles 19 de agosto provocó daños en Colombia?

Según el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano, el temblor de magnitud 3,8 registrado este miércoles no presentó afectaciones ni daños en las áreas donde fue sentido. La información disponible hasta el momento se concentra en el monitoreo continuo y la invitación a la ciudadanía para reportar cualquier experiencia relacionada con el sismo a través de la plataforma de "Sismos Sentidos".

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.